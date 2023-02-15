最忠心！狗狗震後6天獲救「緊抓主人遺體不放」　救援隊破門抱出

▲土耳其動物福利組織HAYTAP在災區現場搶救生還動物。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

土敘規模7.8強震已造成超過4萬人喪生，但除了人類之外，也有許多動物正在等待救援，而在災難之中也更能看見寵物的忠心。土耳其動物福利組織HAYTAP日前在一處瓦礫堆下發現兩隻虛弱的狗，當他們試圖將狗救出時，其中一隻狗狗還緊抓主人的遺體不放，令人相當感動與鼻酸。

▲▼地震災區也有許多動物待援。（圖／達志影像／美聯社）



根據《美聯社》報導，HAYTAP代表特金巴斯（Csenay Tekinbas）表示，在強震發生6天後，他們在西南部安塔利亞省（Antalya）的一片瓦礫堆下，找到兩隻倖存但相當虛弱的狗，「其中一隻狗還緊抓著主人的遺體不放，在過了6天後牠還能被救出來，這絕對是一個奇蹟。」特金巴斯說，「我希望牠能活下去，希望我們能給牠新生活。」

▲HAYTAP人員破門將狗救出。（圖／達志影像／美聯社）



HAYTAP的工作人員仍努力在災區搶救這些動物，他們還接到通知說有隻狗被遺棄在一棟大樓的4樓，工作人員只能戴上頭盔，冒著生命危險破門而入，將一隻德國牧羊犬救出。

目前在土耳其4個城市替動物設立的野戰醫院已經爆滿，特金巴斯說，這些動物能倖存只是第一步，要找到那些能照顧牠們的人也有困難，「目前任何寵物店都沒有食物，鳥或雞的飼料或任何東西都沒有，因為到處都是關閉或倒塌的商店。」

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