　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最忠心！狗狗震後6天獲救「緊抓主人遺體不放」　救援隊破門抱出

▲▼土耳其動物福利組織HAYTAP在災區現場搶救生還動物。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其動物福利組織HAYTAP在災區現場搶救生還動物。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

土敘規模7.8強震已造成超過4萬人喪生，但除了人類之外，也有許多動物正在等待救援，而在災難之中也更能看見寵物的忠心。土耳其動物福利組織HAYTAP日前在一處瓦礫堆下發現兩隻虛弱的狗，當他們試圖將狗救出時，其中一隻狗狗還緊抓主人的遺體不放，令人相當感動與鼻酸。

▲▼土耳其動物福利組織HAYTAP在災區現場搶救生還動物。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼地震災區也有許多動物待援。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼土耳其動物福利組織HAYTAP在災區現場搶救生還動物。（圖／達志影像／美聯社）

根據《美聯社》報導，HAYTAP代表特金巴斯（Csenay Tekinbas）表示，在強震發生6天後，他們在西南部安塔利亞省（Antalya）的一片瓦礫堆下，找到兩隻倖存但相當虛弱的狗，「其中一隻狗還緊抓著主人的遺體不放，在過了6天後牠還能被救出來，這絕對是一個奇蹟。」特金巴斯說，「我希望牠能活下去，希望我們能給牠新生活。」

▲▼土耳其動物福利組織HAYTAP在災區現場搶救生還動物。（圖／達志影像／美聯社）

▲HAYTAP人員破門將狗救出。（圖／達志影像／美聯社）

HAYTAP的工作人員仍努力在災區搶救這些動物，他們還接到通知說有隻狗被遺棄在一棟大樓的4樓，工作人員只能戴上頭盔，冒著生命危險破門而入，將一隻德國牧羊犬救出。

目前在土耳其4個城市替動物設立的野戰醫院已經爆滿，特金巴斯說，這些動物能倖存只是第一步，要找到那些能照顧牠們的人也有困難，「目前任何寵物店都沒有食物，鳥或雞的飼料或任何東西都沒有，因為到處都是關閉或倒塌的商店。」

►土敘強震逾4.1萬人罹難　逾700萬兒童受災難衝擊
►等不到物資！倖存者痛訴活下來更痛苦　聯合國：辜負了敘利亞人民
►土耳其強震受困瓦礫下　一對男女「苦撐204小時」奇蹟獲救

ET快訊
小S「錄影被踩1地雷」飆罵片段曝！　辣妹班底1舉動惹毛她
大量龜屍塞爆！　500隻烏龜慘死照曝光
LIVE／舍利子竟有製作專利！唐三藏舍利在台灣　張景嵐新歡起
神人擁585張00878「價值破千萬」！　成交價更震驚
她追劇驚見「媽媽被男友性侵」畫面！　子女都在旁
快訊／高雄警酒駕！　返家撞分隔島
「舍利子製作方法」有專利！　神人完美製程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比利時25歲門將「比賽中猝死」！　奮力撲出12碼後竟倒地身亡

美火車「滿載化學物」出軌爆炸！恐怖毒煙蔓延　大量動物死亡

間諜氣球入侵！　日本擬下修「動武門檻」：非戰機也可開砲擊落

公園玩耍撫摸寵物犬　5歲女童「臉部頸部」被恐怖撕咬縫合50針

中國重啟辦理南韓旅客短期簽證　韓中「外交爭端」暫時宣告落幕

生魚片上「透明寄生蟲」狂蠕動！人妻爽嗑唐吉軻德丼飯　下秒崩潰

中國間諜氣球是意外？　美官員：可能被強風吹進美國

「匿名」參訪PornHub將成歷史　官方要求「註冊後才准觀看」

巴黎浪漫公園發現被斬首女屍　「全身覆蓋鮮血」又找到斷頭和骨盆

紐西蘭洪災至少3死！災民爬屋頂驚險獲救　8600人小鎮斷訊成孤島

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

比利時25歲門將「比賽中猝死」！　奮力撲出12碼後竟倒地身亡

美火車「滿載化學物」出軌爆炸！恐怖毒煙蔓延　大量動物死亡

間諜氣球入侵！　日本擬下修「動武門檻」：非戰機也可開砲擊落

公園玩耍撫摸寵物犬　5歲女童「臉部頸部」被恐怖撕咬縫合50針

中國重啟辦理南韓旅客短期簽證　韓中「外交爭端」暫時宣告落幕

生魚片上「透明寄生蟲」狂蠕動！人妻爽嗑唐吉軻德丼飯　下秒崩潰

中國間諜氣球是意外？　美官員：可能被強風吹進美國

「匿名」參訪PornHub將成歷史　官方要求「註冊後才准觀看」

巴黎浪漫公園發現被斬首女屍　「全身覆蓋鮮血」又找到斷頭和骨盆

紐西蘭洪災至少3死！災民爬屋頂驚險獲救　8600人小鎮斷訊成孤島

拚領6000元！12家銀行ATM戰況揭曉　3業者單月交易金額破千億

法官遭爆料情緒勒索+言語霸凌同事　台南地院：啟動自律調查

女孩攔截告白失敗帥哥花束「她不收給我吧」　兩年後修成正果結婚了

2公尺長脖子卡動物園圍欄門　6歲長頸鹿「離奇斷脖」當場身亡

比利時25歲門將「比賽中猝死」！　奮力撲出12碼後竟倒地身亡

美火車「滿載化學物」出軌爆炸！恐怖毒煙蔓延　大量動物死亡

爆砍40分痛宰聯盟龍頭綠衫軍！　哈勒戴：公鹿有聯盟最強3人組

楊丞琳深夜PO文「一年了，很想妳」　愛犬Yumi忌日罕揭心聲

2月底想去大阪　他見一晚「不到台幣150元」怕爆！俗翻內幕曝

見「6歲女兒告白紙條」玻璃心碎了！　李易喊話同學：我們好好聊聊

國際熱門新聞

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

土耳其強震204小時又2人奇蹟獲救

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

看齊巴菲特擁抱台積電　他分析後擬加大買進

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

《灌籃高手》社長手塚治驚傳逝世　享壽62歲

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

金與正疑失寵　看金正恩牽愛女走紅毯

即／羅馬尼亞發生規模5.6地震　深度10公里

美F-16戰機射歪糗了　1200萬飛彈直接進湖裡

中國研究揭地球內核「逆轉」　一天變更長

英王后卡蜜拉捨棄光之山　將戴瑪麗王后冠加冕

特斯拉2個月4度調整「美國售價」

匿名參訪PornHub成歷史　官方：註冊後才准看

更多熱門

相關新聞

土敘強震逾4.1萬人罹難　逾700萬兒童受影響

土敘強震逾4.1萬人罹難　逾700萬兒童受影響

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）14日表示，土、敘兩國的強震造成罹難總人數已超過4.1萬人，土耳其至少3.5萬人死亡。這是土耳其過去一個世紀以來，死傷最慘重的地震災害，此次受影響兒童估計超過700萬人，罹難兒童人數恐怕高達數千人。

台灣搜救隊要回來了！土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

台灣搜救隊要回來了！土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

土敘強震3.8萬人罹難　受影響兒童逾700萬

土敘強震3.8萬人罹難　受影響兒童逾700萬

土耳其強震204小時又2人奇蹟獲救

土耳其強震204小時又2人奇蹟獲救

情人節奇蹟！台搜救隊8天6小時再救1生還者

情人節奇蹟！台搜救隊8天6小時再救1生還者

關鍵字：

土耳其強震土耳其敘利亞地震動物救援

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

股神巴菲特重砍台積電！減幅86%　盤後大跌逾4%

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

高嘉瑜情人節有約了！男伴照曝光粉絲看呆

林口情人節撿到「百鈔金莎花束」警急尋人

LINE情人節隱藏貼圖來了！一鍵免費下載

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面