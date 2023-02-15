　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金與正疑失寵站角落　冷看金正恩牽9歲愛女走紅毯

▲金正恩與愛女金主愛大曬C位，從前的二把手、胞妹金與正被晾在一旁。（左圖／路透／右圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩與愛女金主愛大曬C位，從前的二把手、胞妹金與正被晾在一旁。（左圖／路透／右圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓領導人金正恩近日頻頻讓9歲愛女金主愛亮相，日前還在人民軍建軍75周年閱兵儀式上，牽手金主愛走過紅毯。對比之下，一直作為北韓第二號人物的勞動黨副部長金與正，竟然被安排在現場不起眼的角落位置，形成鮮明對比，也引發外界關注及猜測。

韓聯社報導，金主愛不僅牽著父親金正恩的手走過紅毯，一起走上主席台站在「C位」（主位），還在媒體前展現天真爛漫的一面，捧著父親的臉龐微笑。

▲金正恩、金主愛、李雪主一同走過紅毯。（圖／路透）

▲▼金正恩、金主愛、李雪主一同走過紅毯。（圖／路透）

▲▼金正恩頻繁讓愛女金主愛亮相。（圖／路透）

從朝鮮中央電視台錄下的畫面中，可以看到閱兵式現場軍隊隊列後方，身穿一襲黑衣的女子，被推測就是金與正。金與正站在不起眼的角落，遠遠看著金正恩與夫人李雪主、女兒金主愛一起走過紅毯。

對此，部分觀點認為金與正遭到冷落，金主愛的登場讓她地位下滑。不過並未有任何官方言論佐證此一推測，對於金與正今年沒有登上主席台一事，也未有官方評價。

▲金正恩頻繁讓愛女金主愛亮相。（圖／路透）

▲金正恩頻繁讓愛女金主愛亮相。（圖／路透）

金與正是否地位下滑甚至遭到邊緣化，目前仍有待觀察，但金正恩以閱兵為契機，讓全國聚焦金主愛的力度和操作愈趨明顯，北韓14日還公開印有金主愛的郵票。

ET快訊
快訊／低溫特報擴大！　19縣市不到10度
狠父噴槍爆肺害死3歲女！驗DNA非親生　怒告生母結果出爐
全台最大唐吉訶德將登場！　開幕時間點曝
美國晶片法砸大錢搶市　張忠謀告訴裴洛西「別太天真」
向雲鵬挺過胃癌仍病逝！　愛吃「4類食物」風險高
駕駛突昏迷連撞6車！　破窗送醫亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

駕駛「這一款車」平均智商最高！　英國研究發現驚人成果

《灌籃高手》賺破百億！「東映社長」手塚治驚傳逝世　享壽62歲

旅泰人數爆增！泰國將徵收百元入境費　6月1日起實施

最忠心！狗狗震後6天獲救「緊抓主人遺體不放」　救援隊破門抱出

「不明飛行物」現蹤羅馬尼亞　鄰國摩爾多瓦一度關閉領空

台荷國會外交首例　荷眾議院接待台立委訪團

金與正疑失寵站角落　冷看金正恩牽9歲愛女走紅毯

中國研究揭地球內核「逆轉」　估一天愈來愈長

英王后卡蜜拉捨棄105克拉「光之山」　將配戴瑪麗王后冠加冕

美1月CPI高於預期　道瓊挫156點、台積電ADR漲近2%

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

駕駛「這一款車」平均智商最高！　英國研究發現驚人成果

《灌籃高手》賺破百億！「東映社長」手塚治驚傳逝世　享壽62歲

旅泰人數爆增！泰國將徵收百元入境費　6月1日起實施

最忠心！狗狗震後6天獲救「緊抓主人遺體不放」　救援隊破門抱出

「不明飛行物」現蹤羅馬尼亞　鄰國摩爾多瓦一度關閉領空

台荷國會外交首例　荷眾議院接待台立委訪團

金與正疑失寵站角落　冷看金正恩牽9歲愛女走紅毯

中國研究揭地球內核「逆轉」　估一天愈來愈長

英王后卡蜜拉捨棄105克拉「光之山」　將配戴瑪麗王后冠加冕

美1月CPI高於預期　道瓊挫156點、台積電ADR漲近2%

通緝犯拒捕慘了！跑不過體院畢業警察　落網直接「3鞠躬」道歉

時尚住房新地標！「2大國際級飯店」插旗北市　飯店控準備朝聖

快訊／低溫特報範圍擴大！全台19縣市「亮燈」不到10度

汐止最悲情別墅社區！　40年前驚人房價「一棟可換北市2店面」

持圓鍬「爆頭30下」打死借住恩人！再判無期徒刑

海鮮控快搶！大直Buffet「龍蝦吃到飽」3月場次公布　草莓季已開跑

林智堅道歉「並撤回台大訴願」　鄭運鵬不捨：還是相信他

揭秘汐止20年荒廢城堡　居民怨：不想再被叫鬼屋

醫師親解2023人氣醫美療程　精靈聚雙旋乳酸熱度持續攀高

吃得到鹽漬櫻花葉！鹹甜「櫻花大判燒」來了　大口咬炸出紅豆餡

田慎節爆乳+開高衩裝議會首亮相　反問媒體「這樣很奇怪嗎」

國際熱門新聞

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

土耳其強震204小時又2人奇蹟獲救

看齊巴菲特擁抱台積電　他分析後擬加大買進

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

即／羅馬尼亞發生規模5.6地震　深度10公里

美F-16戰機射歪糗了　1200萬飛彈直接進湖裡

金與正疑失寵　看金正恩牽愛女走紅毯

中國研究揭地球內核「逆轉」　一天變更長

英王后卡蜜拉捨棄光之山　將戴瑪麗王后冠加冕

特斯拉2個月4度調整「美國售價」

戰爭周年前夕俄軍攻勢再起 北約對烏加強彈藥補給

白宮：未找到3飛行物殘骸　無證據顯示和中國有關

更多熱門

相關新聞

超稀有寶可夢牌開價4千萬　超狂來歷曝光

超稀有寶可夢牌開價4千萬　超狂來歷曝光

你願意花多少錢收集稀世珍寶？近日日本一家商店公布新到貨商品資訊，竟要販售一張要價逾4千萬元的牌卡。原來該張牌卡是1997年日本雜誌推出的限定牌卡，過去只贈送給畫畫比賽優勝者，由於數量稀少，如今變得非常珍貴，是許多粉絲夢寐以求的夢幻牌卡。

日警正式結束調查「安倍槍擊」！

日警正式結束調查「安倍槍擊」！

間諜氣球也闖日本領空？照片曝：與美擊落的是同款

間諜氣球也闖日本領空？照片曝：與美擊落的是同款

30年新高！日本批發蛋價每公斤約76元

30年新高！日本批發蛋價每公斤約76元

中國測量艦進入日本領海　日方回應了

中國測量艦進入日本領海　日方回應了

關鍵字：

金正恩金與正金主愛北韓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

股神巴菲特重砍台積電！減幅86%　盤後大跌逾4%

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

高嘉瑜情人節有約了！男伴照曝光粉絲看呆

林口情人節撿到「百鈔金莎花束」警急尋人

LINE情人節隱藏貼圖來了！一鍵免費下載

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

即／林智堅道歉　陳明通發聲明了

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面