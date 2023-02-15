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美F-16戰機射歪糗了！　造價1200萬飛彈直接射進湖裡

▲美軍F-16。（圖／路透社）

▲美軍出動F-16戰機攔截不明飛行物。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍F-16戰機於12日升空，在美加邊境的休倫湖（Lake Huron）攔截一個不明飛行物，但直到發射第2枚飛彈才成功將其擊落。白宮14日證實，飛官發射的第1枚AIM-9x響尾蛇（Sidewinder）並未擊中目標，而是直接掉進湖裡。

綜合外電報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）14日證實，第1枚飛彈確實未擊中目標，收到的通報顯示，飛彈是「直接射進湖裡」。

美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）則表示，飛彈是「安全地降落在休倫湖中」。

美國當局表示，12日在密西根州休倫湖（Lake Huron）上方2萬英尺偵測到一個不明飛行物，美軍隨即出動戰機進行攻擊。五角大廈指出，總統拜登接獲呈報後，當天下午2時42分以前便下令出動F-16戰機，並指示將不明飛行物擊落。

F-16出動後，在密西根州上空發射一枚AIM-9x響尾蛇（Sidewinder）空對空飛彈，不過並未擊中目標，隨後又再度發射第二枚導彈，終於成功擊中。而目前尚不清楚未命中的導彈殘骸落在何處，每顆導彈的成本高達40萬美元（約新台幣1200萬元）。

這次的射偏甚至被外媒嘲笑，「比起『捍衛戰士（Top Gun）』，比較像是『哎呀不好意思（oops）』。」

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