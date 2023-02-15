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土敘強震逾4.1萬人罹難　逾700萬兒童受災難衝擊

▲土耳其、敘利亞強震。（圖／路透）

▲土敘強震衝擊近700萬兒童的生活，許多人成了孤兒。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）14日表示，土、敘兩國的強震造成罹難總人數已超過4.1萬人，土耳其至少3.5萬人死亡。這是土耳其過去一個世紀以來，死傷最慘重的地震災害，此次受影響兒童估計超過700萬人，罹難兒童人數恐怕高達數千人。

綜合外電報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）在日內瓦告訴記者，住在土耳其10個災區省分的兒童總數為460萬人，敘利亞則有250萬兒童受到影響。

艾爾德進一步指出，基金會擔心現在已有數千名兒童喪生，最終死亡數字會「讓人難以置信」。除了地震造成影響外，低溫嚴寒也讓許多兒童陷入失溫和呼吸道感染的處境中，在每年最寒冷的時期發生本次的大地震，使得情況雪上加霜。

▲土耳其哈塔伊省安塔基亞市中心公寓大樓完全被震毀，據傳數千名遇難者被埋在廢墟底下。（圖／達志影像／美聯社）

▲仍有許多罹難者被埋在瓦礫堆底下，死亡人數持續攀升。（圖／達志影像／美聯社）

土國總統艾爾段表示，土國目前死亡人數已超過3萬5418人。敘利亞官媒則指出，政府控制地區罹難人數約為1414人，叛軍掌控的西北地區罹難人數則有4400人罹難。

部分搜救逐漸告一段落，聯合國官員日前表示將把重心轉向人道援助方面，不過許多地方的搜救隊伍仍在持續搜索倖存者。此外，經過敘利亞政府的同意，聯合國援助車隊首次藉由土、敘邊境新開放的路線，挺進敘利亞西北部的災區，該地區是叛軍占領區。

國際移民組織發言人莎發（Safa Msehli）14日表示，當天已有17輛載滿救援物資的卡車，經過土、敘邊境進入敘利亞西北地區，車上物資包括臨時收容所建材、地毯、毯子等保暖物資。救援行動仍牽涉到政治，聯合國事先「請示」敘利亞政府進入叛軍災區的舉動，遭到叛軍「敘利亞公民防禦」批評。

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