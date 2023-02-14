習近平會伊朗總統　共同強調「中伊合作」堅定不動搖

▲中國國家主席習近平（右）14日在北京人民大會堂，與前往中國進行國是訪問的萊希（Ebrahim Raisi）舉行會談。（圖／路透）

文／中央社

中國國家主席習近平今天在北京向伊朗總統萊希說，無論國際和地區形勢如何變化，中方都將「毫不動搖發展同伊朗的友好合作」，並願繼續在涉及彼此核心利益問題上與伊方「堅定相互支持」。

萊希則表示，伊朗與中國是「值得彼此信任的真誠戰略伙伴」。伊方致力於深化和提升「伊中全面戰略夥伴關係」的決心堅定不移，不會受到任何國際和地區形勢變化影響。

央視新聞報導，習近平14日在北京人民大會堂，與前往中國進行國是訪問的萊希（Ebrahim Raisi）舉行會談，其中曾就「共同關心的國際地區問題」交換意見。

會後，兩人共同見證雙方簽署農業、貿易、旅遊、環保、衛生、救災、文化、體育等領域多項雙邊合作文件。萊希隨後也與中國國務院總理李克強會談。

習近平說，中方始終從戰略高度看待和發展中伊關係。無論國際和地區形勢如何變化，中方都將「毫不動搖發展同伊朗的友好合作」，推動「中伊全面戰略夥伴關係」不斷得到新發展，「在百年未有之大變局中為世界和平和人類進步發揮積極作用」。

他提到，中方支持伊方維護國家主權獨立、領土完整、民族尊嚴，支持伊方抵禦單邊主義、霸凌主義，反對外部勢力干涉伊朗內政、破壞伊朗安全穩定，願繼續在涉及彼此核心利益問題上同伊方「堅定相互支持」。

習近平說，中方願與伊方落實好兩國全面合作計劃，深化貿易、農業、工業、基礎設施等領域務實合作，進口更多伊朗優質農產品。並繼續開展共建「一帶一路」合作，促進互聯互通，擴大人文交流。

他表示，中方讚賞伊方願意積極改善與周邊鄰國關係，支持地區國家通過對話協商化解矛盾，實現睦鄰友好，願繼續為促進地區和平穩定發揮建設性作用。中方並將繼續建設性參與伊朗核問題全面協議恢復履約談判，支持伊方維護「正當合法權益」，推動伊朗核問題早日妥善解決。

根據報導，萊希表示，伊中兩國都堅決反對單邊主義和霸權霸凌，堅決反對外部勢力干涉內政。伊方堅定支持中方維護國家主權和領土完整。伊方願與中方就國際和地區事務加強溝通，在上海合作組織等多邊場合保持良好合作，共同「維護國際公平正義，維護地區和世界的和平與安全」。

萊希說，伊朗與中國作為兩個獨立自主的大國，伊中關係基於相互尊重精神，是「值得彼此信任的真誠戰略夥伴」。伊方致力於深化和提升「伊中全面戰略夥伴關係」的決心堅定不移，不會受到任何國際和地區形勢變化影響。

他提到，伊方將落實好伊中全面合作計劃，深化貿易、基礎設施等領域務實合作，歡迎中國企業赴伊投資，期待更多中國遊客赴伊旅遊。伊方感謝中方在伊核問題全面協議談判等問題上「主持公道」。伊方堅定支持中方提出的「一帶一路」倡議、全球發展倡議和全球安全倡議，將積極參與。