俄羅斯企圖策動政變「推翻摩爾多瓦」　計畫被烏克蘭發現了

▲摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭截獲的情報顯示，俄羅斯意圖策動政變，推翻烏克蘭西邊的鄰國摩爾多瓦（Moldova）。摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）13日譴責俄羅斯，計劃利用外國破壞者來推翻政府領導階層，阻止其加入歐盟，並打算讓摩爾多瓦對付烏克蘭。

根據《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基上周表示烏克蘭發現了一項「摧毀摩爾多瓦」的俄羅斯情報計劃後，摩爾多瓦總統桑杜就發表了上述評論，幾天後該國政府總辭。

摩爾多瓦與烏克蘭接壤，桑杜一再對俄羅斯駐軍在分離的外德涅斯特地區（Transdniestria region）表示擔憂。

▲摩爾多瓦親俄分離主義區外聶斯特（Transdniestria）。（圖／翻攝自維基百科）



桑杜說，這項計劃涉及俄羅斯、蒙特內哥羅、白俄羅斯和塞爾維亞的公民進入摩爾多瓦，試圖引發示威抗議，並企圖將合法政府改為由俄羅斯聯邦控制的「非法政府」。

桑杜在記者會上強調，「克里姆林宮對摩爾多瓦施加暴力的企圖不會奏效，我們的主要目標是公民和國家的安全，我們的目標是維持國家的和平與公共秩序。」

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）13日表示，相關計畫的報導尚未得到獨立證實，「但令人深感擔憂，當然這不在俄羅斯的行事作風之外。」