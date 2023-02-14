日警正式結束調查「安倍槍擊」！　山上徹也今送往大阪看守所

▲山上徹也14日被移送至大阪看守所。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三2022年遭到前自衛隊員山上徹也槍擊身亡，而山上經過數個月的精神鑑定後，1月被從大阪看守所移送至奈良西警署繼續接受調查，而警方也在14日正式結束對於此案的調查，並將山上徹也移送回大阪看守所羈押。對此，山上的辯護律師則質疑，此舉不合理，向法院提出準抗告。

根據《富士新聞網》報導，42歲的山上徹也在奈良市射殺安倍晉三，因此被依殺人罪嫌起訴。然而由於他最初被逮時供詞反覆，檢方擔憂他本人是否具有刑事責任能力一點，可能在審判中成為爭議，因此申請對他進行精神鑑定。

山上徹也隨後被送往大阪看守所接受鑑定，內容包含山上犯案當時的精神狀態、成長背景等。經過數個月的鑑定後，結果證實山上徹也並未罹患任何影響正常思考的精神疾病，具有刑事責任能力。檢方因此在2023年1月依殺人罪將他起訴。

他1月結束精神鑑定後，便被送往奈良西警署接受調查。警方13日又再次依無許可製造槍枝、案發前對統一教會建築物外牆開槍導致損毀等5項罪嫌，將山上移送檢方偵辦，並正式結束對於安倍槍擊一案的調查。

由於調查結束，山上徹也在14日被送大阪看守所。對此，山上的辯護律師則質疑，「明明就可以就近送往奈良看守所羈押，卻硬是要將山上送至更遠的大阪看守所，完全不合理。」目前已經向法院提出準抗告。

另一方面，關係人士指出，地方檢察廳在山上徹也的精神鑑定結果上，認定山上並無罹患能影響判斷是非能力的精神疾病，且山上能夠準備自製手槍、調查安倍晉三的演說行程，甚至能夠精準擊殺安倍，考量到山上能夠依照事前準備計畫精準犯案，檢察廳認為山上具有刑事責任。