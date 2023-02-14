Google街景車直擊「山羊兜風」　下秒疑撞到人！他騰空瞬間被拍

▲Google街景拍下少年載山羊的畫面。（圖／翻攝推特@polispol）

記者吳美依／綜合報導

Google地圖的街景功能非常方便，但也經常捕捉到令人哭笑不得的時刻。街景車在塞內加爾（Senegal）尤佩．阿瑪迪地區（Youpe Amadi）直擊少年把山羊環抱胸前騎車，再往前一段路程，卻疑似與機車相撞，騎士騰空翻滾、安全帽噴飛的瞬間竟然也被拍下。

▲Google街景車疑似與機車相撞。（圖／翻攝推特@polispol）



西班牙導演、遊戲實況主杜蘭特（Pol Turrents）在Twitch直播玩《Geoguessr》，這是一款地理發現遊戲，玩家會被放置到隨機Google街景地點，必須透過可見線索猜測自己身在何處。他起初看見汽車前似乎有人影，四處點選移動視角後，才意識到這可能是一場發生於2021年12月的車禍。

目前尚不清楚事故原因，是否有人因此受傷，或者Google街景為何會上傳這些照片。不過，這段直播剪輯影片在推特、網路論壇Reddit等社群平台瘋傳，網友們紛紛留言，「想像一下Google街景被當成（法庭）證據」、「這他Ｘ的怎麼能登上Google」，也有人認為，街景車司機或許從未通報此事，以免失業。