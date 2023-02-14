日本商店出售超稀有寶可夢牌卡！　一張開價4千萬「超狂來歷曝光」

▲ 「晴れる屋」去年12月23日在官方Twitter上PO出販售「Pokémon Illustrator」牌卡的消息。（翻攝自@hareruya2pokeca Twitter）。

圖文／鏡週刊

你願意花多少錢收集稀世珍寶？近日日本一家商店公布新到貨商品資訊，竟要販售一張要價逾4千萬元的牌卡。原來該張牌卡是1997年日本雜誌推出的限定牌卡，過去只贈送給畫畫比賽優勝者，由於數量稀少，如今變得非常珍貴，是許多粉絲夢寐以求的夢幻牌卡。

根據外媒報導，位於東京秋葉原、專門販售遊戲牌卡的日本商店「晴れる屋」（Hareruya 2），近日公告販售一張開價2億日圓（約新台幣4,580萬元）寶可夢卡牌，這張上面寫著「Illustrator」並有皮卡丘圖案的寶可夢卡片，是日本雜誌CoroCoro Comic於1997年發行，專門送給寶可夢美術比賽優勝者的獎品，並且僅有佼佼者才會獲得。

據稱，現在全球存有的正版「Pokémon Illustrator」牌卡低於45張，堪稱史上最稀有的牌卡，而「晴れる屋」販售的就是其中一張，並且該張牌卡已經通過了美國機構rofessional Sports Authenticator（PSA）的評定，在滿分10分的評鑑中獲得8.5分。

事實上，「Pokémon Illustrator」僅是一種獎勵性質的牌卡，並無法真的在遊戲中使用，不過它具有極高的收藏價值。自去年12月下旬「晴れる屋」PO出販售訊息開始，該張牌卡就一直在其店內，並且正在等待有緣人出手帶回，不過「晴れる屋」也在公告中表示，該牌卡只會拿出來給有考慮要購買的人看。

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