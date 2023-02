最浪漫情人節禮物！　克羅埃西亞出售「絕美心型島嶼」部分土地

▲位於帕斯曼海峽的加列斯尼亞克島(Galesnjak)因為有著愛心形狀,所以又被稱作「愛之島」。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

西洋情人節到了,給另外一半的禮物還沒準備好嗎?現在還有個超奢華的選項。克羅埃西亞一座形狀激似愛心的島嶼現在要出售部分土地,價格為1300萬歐元(約台幣4.3億元),天后碧昂絲(Beyoncé)甚至曾在這座島舉辦生日派對。

根據《路透社》報導,位於帕斯曼海峽(Pasman channel)的加列斯尼亞克島(Galesnjak)因為有著激似愛心的形狀,所以又被稱作「愛之島」。土地出售代表卡杜姆(Silvestro Kardum)表示,「每年在這座島上和周圍拍攝的照片超過100萬張,它真的非常受歡迎。」

儘管它是座無人島,沒有飯店、別墅和餐廳,但每年夏天仍舊吸引大批遊客造訪,就連名人也被它的獨特美景給吸引,常常搭著私人遊艇到訪。卡杜姆說,「碧昂絲在這座小島上舉辦了39歲生日派對,她每年都會來這裡幾天。」

卡杜姆表示,這座島嶼的面積約14.2萬平方公尺,其中4萬多平方公尺公開出售,價格為1300萬歐元(約台幣4.3億元),土地出售的所得,將用於投資島上的其他地方。

政府允許買家在島上修建地上400平方公尺(約121坪)的建築,還有地下1000平方公尺(約303坪)的建築,卡杜姆說,「每天都會有潛在買家打電話詢問。」

