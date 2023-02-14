作豐臀手術「半邊屁股離奇腫脹」　女網紅崩潰再動刀：裡面全爛了

▲女做完手術發現，兩邊臀部大小不一。（圖／翻攝自TikTok／conquistadolla）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女網紅為了擁有火辣身材，嘗試時下流行的巴西豐臀手術，然而做完一段時間後，兩邊屁股卻變得大小不一，就醫發現其中一邊屁股出現組織壞死症狀，裡面已經嚴重腫脹潰爛，最後忍痛進行手術切除，恐怖遭遇影片在網路獲得160萬人次點閱。

在TikTok平台上擁有67萬粉絲的女子亞歷克斯(Alex)，近來拍片分享她豐臀手術失敗的恐怖經歷，她表示，2019年去做了巴西豐臀手術，原本一切都十分順利，然而6個月後卻發現其中一邊的屁股看起來比另一邊大。

亞歷克斯表示，醫生給她做超音波檢查發現，屁股裡面有腫塊與液體，需要趕緊動手術移除，「當時情況很緊急，裡面潰爛非常嚴重，所以他們不得不手術切開我的臀部，以除去堆積在裡面的體液和壞死組織，如果我沒有及時去動手術，有可能會因為嚴重感染要了我的命」。

亞歷克斯發表影片是希望能提醒民眾了解做豐臀手術的風險，影片立即獲得上萬網友留言分享，「你願意向大家分享很勇敢，很高興你還健康地活著」、「組織壞死真的是太可怕了，需要有人告訴大家這樣的資訊」、「為了翹臀不值得賠上健康，我還是乖乖去做運動好了」。