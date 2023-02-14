俄軍已發動「重大攻勢」　北約證實：巴赫姆特遭猛烈砲擊

▲烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）陷入激戰。（資料照／路透）



記者吳美依／編譯

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，俄羅斯正在烏克蘭發動一場大規模的新攻勢，烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）也正面臨猛烈砲擊，「我們看見他們派出更多軍隊、更多武器、更多（軍事）能力」。他的這番話被認為支持烏克蘭當地官員說法。

烏克蘭東部的頓巴斯地區為該國工業中心，由頓內茨克和盧甘斯克組成。俄軍已經占領部分頓巴斯地區，如今希望取得全面控制，如果成功奪下巴赫姆特，他們不僅能在頓內茨克獲得新的立足點，也是遭逢數月反擊後的罕見勝利。

《路透社》報導，俄方傭兵瓦格納集團（Wagner Group）在巴赫姆特領導攻勢，並且取得微小卻穩定的進展，而俄羅斯的新一輪轟炸將讓那裡的情勢變得更嚴峻。

▲烏克蘭守軍已經堅守陣地數個月。（圖／路透）



烏克蘭一名副營長表示，守軍已準備迎接新一輪砲擊，巴赫姆特陣地加固，只有軍事人員才被允許入內，任何想要離開城市的平民都必須勇敢面對即將到來的砲火。烏克蘭斯自由營（Svoboda Battalion）副指揮官納扎連科（Volodymyr Nazarenko）也說，「這座城市、城郊和周邊，基本上整個巴赫姆特及康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）方向都陷入瘋狂混亂的砲擊。」

俄羅斯國防部宣稱，部隊已經沿前線推進數公里，但並未具體說明在哪裡。烏克蘭軍方指出，俄軍沿前線砲擊，巴赫姆特附近16處定居點被轟炸，但在過去一天裡，烏軍擊退了靠近巴赫姆特、哈爾科夫、盧甘斯克、扎波羅熱地區的攻勢。