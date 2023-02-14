土耳其強震1362名兒童與父母走散　至今近300名無人認領

▲土耳其梅爾辛（Mersin）臨時避難所中收容250人，其中有一半是兒童。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

土耳其6日凌晨發生規模7.8強震，災後8日死亡人數仍在攀升，走失兒童問題也引發國際關注。超過1300名孩童因這場毀滅性地震與家人走散，其中仍有近300名尚未查明身分。聯合國兒童基金會指出，協助身分不詳的兒童與家人團聚至關重要，否則災後流離失所的孩子很容易遭受暴力、虐待和剝削。

根據CNN、BBC報導，在強震後許多建築物坍塌災情嚴重，土耳其社交媒體上充斥著協尋兒童貼文，父母詳細說明失蹤位置盼能盡快找回孩子，衛生部官員則持續將身分不明的兒童與地址進行匹配，努力讓焦急的父母與孩子重聚。

▲土耳其哈塔伊省安塔基亞市中心公寓大樓完全被震毀，據傳數千名遇難者被埋在廢墟底下。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其家庭和社會服務部部長亞尼克（Derya Yanik）指出，至少有1362名兒童因地震與父母失散，目前已有369人與家人團聚、792人在醫院治療、201人安置在家庭和社會服務部機構。

亞尼克說，在這些孩童中，有291名身分不詳，首要任務是弄清楚他們是誰，這樣才能協助他們與家人團圓。

他補充，如果在確認身分後發現家人罹難，將交由國家機構照顧，並在之後聯繫他們的熟人或寄養家庭。

▲敘利亞北部城鎮金達瑞斯（Jandaris），孩子們圍坐在一輛汽車旁。（圖／路透）



聯合國兒童基金會指出，必須盡快找出這些流離失所的兒童，為他們提供適當照護並協尋家人，因為災後走失兒童很容易遭受暴力、虐待和剝削，包括人口販賣或性暴力。

該機構也說，除了飲用水、溫暖的冬衣、醫療和營養補給品，還會提供心理及精神健康協助，幫助受影響的孩童應對災後心理創傷。

根據最新死亡人數統計，土耳其累計3萬1643人死亡、敘利亞累計4574人死亡，兩國合計共3萬6217人喪命。