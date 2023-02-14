險惡鯊魚灣捕魚！潛水員海中遭追殺　猛踹「鯊魚臉」驚險逃死

▲潛水男水中遇到鯊魚。（圖／翻攝自TikTok／taos_oceanadventure）

記者李振慧／綜合報導

澳洲男子胡蘭(Tao Hoogland)和朋友一同潛水時突然遇到鯊魚攻擊，情急之下他急忙用腳猛踹鯊魚的臉，最後成功讓鯊魚放棄離開，驚險影片在網路上獲得96萬人次觀看。

胡蘭與好友約瑟夫(Joseph)在西澳大利亞知名景點鯊魚灣(Shark Bay)潛水時，2人一同用魚叉捕魚並將成果記錄下來，沒想到拍攝到一半時，一隻鯊魚突然出現在胡蘭腿附近，他不斷猛踹鯊魚的臉，然而鯊魚卻繼續追著他。

胡蘭表示，當時他們覺得魚補得差不多，正要離開時鯊魚突然出現搶走魚叉上的魚，「我當時對於鯊魚的攻擊性與狡猾感到驚訝，但沒多久我就生氣了，因為鯊魚不肯放過我們」。

從影片中可看到，鯊魚當時距離胡蘭只有幾公分，他只能不斷攻擊鯊魚頭部並且拼命往岸邊游，雙方糾纏好一段時間，鯊魚才終於放棄離開。影片分享後獲得許多網友按讚留言，「真是太可怕了，幸好你活了下來」。