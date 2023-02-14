泌尿科醫生是淫魔！「診間播A片」誘男病患　小鮮肉實習生慘淪玩物

▲55歲泌尿科醫師長年性侵至少2名未成年實習生與多名男性病患。（圖／翻攝自當事人推特，下同）

記者張寧倢／編譯

美國紐約55歲泌尿科醫師帕杜奇（Darius Paduch）去年12月才遭指控性侵一名16歲高中實習生。如今，又有4名男性病患與實習生出面指控，帕杜奇以「治療」為藉口，在診間裡向他們展示色情片，並實施撫摸或以震動器侵入私處等性侵惡行。其中一人當時年僅14歲，受害期間長達7年之久。

根據《紐約郵報》報導，曼哈頓最高法院2022年12月的訴訟顯示，泌尿科醫師帕杜奇2015年挑選了一名16歲的高中生，作為在紐約長老會威爾康奈爾醫學中心（NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center）的實習生，受害少年自2015年9月到2017年7月間遭到多次性侵。

帕杜奇播放同性戀色情片，作為「療程」的一部分要求他必須勃起，假藉教學的名義，要求受害少年旁觀他為病患手淫、傳少年自慰的影片給他，導致少年身心嚴重創傷。

▲帕杜奇惡行惡狀曝光後，又有4名先前的男病患出面指控他的狼行。

如今又出現新的4名男性原告，其中3人表示，他們曾在紐約長老會醫院就診，作為帕杜奇的成年人病患，於2015年至2019年曾遭性侵。受害者稱，帕杜奇壓在他身上展現自己性喚起的生理反應。第4名原告也是帕杜奇指導的實習生，從2015年8月他年僅14歲時，持續到2022年8月，受害期間達7年之久，長期受迫於他的權威地位。

法庭訴狀提到，無論是紐約長老會醫院或是帕杜奇現任職的諾斯威爾保健醫療中心（Northwell Health）都被批評為失職，若不是知情不報，就是應該盡早瞭解情況，而非允許虐待行為持續發生。原告律師艾倫（Mallory Allen）透露，自去年12月首件訴訟以來，她已接到近12名指控者的聯繫，其中一些人還在考慮是否要提告。目前兩家醫院皆未回應，帕杜奇13日則掛斷了《紐約郵報》採訪電話。

從帕杜奇推特的過往貼文中不難發現，他擁有一名結婚20年的妻子與至少1名兒子，並經常貼出自己與小兒子（youngest boy）的父子互動。其中一篇與妻子合照的發文還說，「這是20多年來的愛與友誼，如果你努力維持友好關係，就能走得長久。很高興看到我們最小的兒子們成為彼此最好的朋友，並且延續這個傳統。」