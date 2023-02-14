槍手飲彈自盡！密西根州立大學爆校園槍擊　至少3死5傷

▲ 槍擊案後大量警車湧入校園，槍手仍未落網。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密西根州立大學（MSU）當地13日晚間約8時18分（台灣14日上午9時18分）爆發校園槍擊，經過1小時後又傳出槍響，警方證實造成3人中彈身亡，另有至少5人受傷送醫，槍手已經飲彈自盡。

MORE: Scene at @michiganstateu where there are reports of multiple shot on or near campus. (Video from Cassidy Szott, student at MSU) pic.twitter.com/JIQzJXlbvm — Roop Raj (@rooprajfox2) February 14, 2023



根據MSU警察及公共安全部門，槍擊最初發生在東蘭辛校區教學大樓Berkey Hall，槍手據信僅有1人且徒步移動，1小時後校內健身中心IM East又傳出槍響。

警方約晚間8時31分發布警報，呼籲所有學生及東蘭辛市（East Lansing）居民就地避難，學生拍下的畫面可見校園內數十輛警車集結。

槍手是一名身材矮小的非裔男性，穿著黑色褲子、藍色夾克和紅色鞋子，截至晚間11時40分（台灣中午12時40分）仍未落網。但警方在稍早的案情記者會上宣布，槍手已經飲彈身亡。

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3 — MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023

FOX6報導，校友羅賓遜（Jordan Robinson）就住在學校附近，距離槍擊現場僅1分鐘車程，他在槍擊發生後受訪證實，收到校警發出的槍擊警報，呼籲學生「跑，躲，打」，便和室友待在公寓裡避難，「太近了，這太近了。老實說我現在很害怕，我不知道發生什麼事，沒有人知道。」

發稿10：49

更新13：35

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