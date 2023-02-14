男友以前是性侵犯！女返家發現12歲女兒被性侵殺害　藏屍冰箱中

▲男殺害女童後，藏屍在冰箱。（圖／示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州39歲男子沙克爾福德(Jason Shackelford)與前女友發生爭執後，趁對方上班時，在家中性侵殺害對方12歲女兒伊蓮娜(Elaina Smith)，警方接到報案前往調查時，在地下室冰箱中找到女童遺體，依殺人罪對沙克爾福德提出指控。

蘭開斯特郡(Lancaster County)警方10日接到女童母親報案，女子表示，她和沙克爾福德已經分手，並且要求對方搬走，結果對方趁她上班時綁架12歲女兒伊蓮娜，並要脅她到飯店談判，結果她也被挾持性侵。

▲男子被捕後坦承性侵殺人。（圖／翻攝自Lancaster County District Attorney’s Office）

女子好不容易找到機會逃脫報案，警方隨即逮捕沙克爾福德，沒想到他坦承8日晚上與伊蓮娜獨自在家時，進行性侵後就把人活活勒死，屍體藏在地下室一個冰箱中。

警方後來在冰箱中找到遺體，並對沙克爾福德提出刑事殺人罪，目前關押在蘭開斯特郡監獄中，隨著調查進行中，未來還有可能會對他提出更多起訴。

根據賓州當局網站，沙克爾福德是一名登記在案的性犯罪者，2019年12月因為犯下猥褻侵犯、恐怖主義威脅與襲擊等罪被判處5年緩刑。