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客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓　差點衝進太平洋

▲▼聯合航空（United Airlines）。（圖／路透）

▲ 聯合航空班機在太平洋上空急墜，圖非當事飛機。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯合航空公司一架航班自夏威夷起飛後不久突然急速下墜，60秒內下降1400英尺（約426公尺），相當於142層樓，距離海面只剩775英尺（約236公尺），所幸沒有造成傷亡。

《Air Current》援引FlightRadar24數據首度披露，聯合航空1722號航班去年12月18日下午在暴風雨中自茂宜郡夏威夷卡胡魯伊機場（Kahului Airport）啟程，飛往舊金山途中突然從2200英尺高度向海面俯衝，急速墜落1400英尺，過程僅短短60秒。

這架波音777-200客機當時下降速度將近每分鐘8600英尺，直到和太平洋海面只剩775英尺時才重新取得控制，差一點就要墜海。目前尚不清楚夏威夷航管人員當時是否注意到這起驚悚事件，但LiveATC取得的無線電錄音並未提及此事。

飛機起飛時正在下雨，茂宜郡發布暴洪預警。爬升至約3000英呎高度後不久，航管人員便允許飛機飛往茂宜郡以東約190英里的下一個導航點（navigation waypoint），經過4小時15分鐘飛行，提早27分鐘安全降落舊金山。

聯合航空發言人弗里德（Josh Freed）13日對此向《華盛頓郵報》表示，飛機降落舊金山機場後，機師提交相關安全報告，該公司隨後也與美國聯邦航空總署（FAA）及國際航空公司飛行員協會（Air Line Pilots Association）密切合作調查，機師因此接受額外培訓。

發言人強調，「安全仍是我們的首要任務」，「機師完全配合調查，培訓正在進行中」，並補充2名機師總飛行時數約2.5萬小時，但未說明這架飛機上有多少人，以及事發時由哪一名機師操縱飛機，因未造成人員傷亡或飛機受損，也未通報國家運輸安全委員會。

另一方面，事發當天還有一架從鳳凰城飛往檀香山的夏威夷航空班機在茂宜郡附近遇上嚴重亂流，造成25人受傷。

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