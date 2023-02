觀光巴士猛撞運鈔車！翻滾墜河至少20死　乘客「慘壓車下」逃不了

▲南非一輛觀光巴士翻落橋下,至少20人死亡。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

南非林波波省(Limpopo)發生重大車禍,一輛觀光巴士行駛在高速公路上,竟迎頭撞上廂型運鈔車,立刻滾落橋下墜河,導致至少20人死亡。緊急救難單位ER24表示,其中1人送醫不治,3人陳屍路邊,其餘16名罹難者被發現受困車體下方(trapped under the bus)。

綜合外媒報導,這場車禍13日晚間8時左右發生於1號國道路易特里哈特(Louis Trichardt)路段,消防及救護人員抵達後,立刻宣布19人當場死亡,69人緊急送醫治療,但其中一人到院後依然不敵傷勢。據信,還有數名乘客下落不明。

ER24表示,觀光巴士撞擊運鈔車後,左側朝下墜河,車體下方壓著大量罹難者。車禍發生時,當地正下著滂沱大雨,但確切車禍原因還不清楚,儘管持續降雨,調查人員已抵達現場鑑識蒐證,期盼釐清事故原因。

[LOUIS TRICHARDT] Twenty killed as bus rolls from bridge into a river following a head-on collisionhttps://t.co/7dWgz1jsgR pic.twitter.com/w6dAvJ3h3D