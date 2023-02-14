觀光巴士猛撞運鈔車！翻滾墜河至少20死　乘客「慘壓車下」逃不了

▲南非一輛觀光巴士翻落橋下，至少20人死亡。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

南非林波波省（Limpopo）發生重大車禍，一輛觀光巴士行駛在高速公路上，竟迎頭撞上廂型運鈔車，立刻滾落橋下墜河，導致至少20人死亡。緊急救難單位ER24表示，其中1人送醫不治，3人陳屍路邊，其餘16名罹難者被發現受困車體下方（trapped under the bus）。

綜合外媒報導，這場車禍13日晚間8時左右發生於1號國道路易特里哈特（Louis Trichardt）路段，消防及救護人員抵達後，立刻宣布19人當場死亡，69人緊急送醫治療，但其中一人到院後依然不敵傷勢。據信，還有數名乘客下落不明。

ER24表示，觀光巴士撞擊運鈔車後，左側朝下墜河，車體下方壓著大量罹難者。車禍發生時，當地正下著滂沱大雨，但確切車禍原因還不清楚，儘管持續降雨，調查人員已抵達現場鑑識蒐證，期盼釐清事故原因。