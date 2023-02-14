被擊落飛行物是外星人？　白宮回應：「無外星活動跡象」免擔心

▲ 美軍F-22戰機發射AIM-9響尾蛇飛彈，4日在南卡州海岸擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍連續3天擊落闖入領空的不明飛行物，由於目前對這些飛行物所知甚少，引發外界熱議是否與外星人有關。美軍先前對此稱不排除任何可能性，不過白宮已經否認，直言沒有發現任何外星人或外星活動跡象。

根據《路透社》，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）13日針對不明飛行物與外星人關聯回應，「我知道有人對此提出質疑與擔憂，但最近擊落的這些飛行物沒有任何外星人或外星活動相關跡象。」

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）也在13日的記者會上表示，「我認為美國人民不需因為這些飛行物擔心外星人。」

不過短短1天前，美國空軍一名將軍12日才在五角大廈簡報會上表示，目前未排除外星人或其他任何可能性，沒想到白宮隔天就出面否認，政府態度大轉彎。

此前，美軍4日擊落中國間諜氣球，接著在10日至12日間連續3天射下不明飛行物，2月以來已有4次。這些物體的來源一直是美國大眾熱議和猜測的焦點，2020年一項易普索民調就顯示，美國有近一半民眾相信UFO存在且曾訪問地球。