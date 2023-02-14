浪漫海邊求婚糗了！　他下跪前「戒指掉進沙裡」不見

▲男子在海灘浪漫求婚結果戒指掉進沙裡不見。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名男子精心策畫一場海灘求婚，希望可以給女友一個大驚喜，沒想到卻變成一場驚嚇，因為他居然手滑將戒指掉在沙堆中，一群朋友只好拿著手電筒蹲在沙灘上幫忙尋找，而這段影片也吊出不少網友的慘痛經驗。

根據《紐約郵報》報導，來自澳洲的札伊（Zay）11日晚間選擇在雪梨的庫吉沙灘（Coogee Beach）向交往多年的薩伊（Sai）女友求婚。札伊請來許多好友替他佈置求婚現場。從曝光的畫面可以看到，串燈在沙灘上繞出了一個大圓型，還鋪上了紅毯、擺上了「嫁給我」的燈飾，氣氛相當浪漫。

沒想到卻在最後一刻出糗了，當札伊跪下求婚之後，居然一個手滑讓戒指掉進沙子裡，第一時間還找不到，最後朋友們也紛紛跑上前幫忙尋找，畫面相當糗。所幸最後在大家的幫助下，戒指順利找到，薩伊也答應了求婚。

這段出糗影片在TikTok曝光後，也吸引許多網友留言，「這就是我討厭在公眾場合求婚的原因」、「好險海浪沒有打來」。沒想到還有人分享了類似的慘痛經驗，「讓我想起在沙漠拍婚紗結果弄丟婚戒的故事」、「我也曾在沙灘弄丟戒指過」。