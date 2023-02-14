16歲抖音網紅公園散步遭刺亡　疑受「校園霸凌」！死前5天爆退學

▲英國16歲跨性別女子在公園莫名遭刺身亡，她在TikTok上的粉絲紛紛不捨哀悼。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國16歲的TikTok網紅布里安娜（Brianna Ghey）光天化日下在公園遭刺死，陳屍小徑。布里安娜是一名跨性別女性，時常拍短片模仿流行歌曲，擁有3.1萬粉絲追蹤。警方認為，暫無證據指向仇恨犯罪，且已逮捕一對15歲男女。據友人表示，死者長年遭校園霸凌，原因正是性別認同，她生前還曾透露自己被學校開除。

根據BBC等外媒報導，英國沃靈頓（Warrington）的卡爾切斯帶狀公園（Culcheth Linear Park）11日下午約3點13分左右，有民眾發現布里安娜的遺體倒在一條小路，身上有刺傷，目前仍在進行驗屍。警方聲明，現已拘留2名皆為15歲的沃靈頓當地男女，「雖然正在以具針對性的襲擊調查此案，且布麗安娜是一名跨性別少女，但我們目前並不認為這是一起仇恨犯罪。」

一名自稱是布里安娜的朋友向《太陽報》透露，這名跨性別少女許多年來在學校一直受到霸凌和集體欺凌，「原因很簡單，就是因為她是跨性別。」另一名友人則說，那些知情霸凌發生的人「拒絕捲入此事」。另外，布里安娜生前在TikTok的一段影片中，穿著校服說自己「被學校開除了」。由於她的帳號現已刪除，據《太陽報》說法，這段影片是她遇害5天前上傳的。

當地警司埃文斯（Mike Evans）表示，「我們正在盡一切努力確定案發當時的確切情況。」除了將擴大詢問對象，他也呼籲任何發現線索或持有監視器畫面的民眾主動向警方聯繫。外媒指出，布里安娜被謀殺前不久前才在TikTok頻道發布「生前最後一段」影片，她一邊在公園散步一邊對鏡頭說話，據信背景正是她遇害的地點，影片留言數達8000多則。

BBC報導稱，布里安娜的死訊曝光後，許多人網路社群上發文或留言哀悼，有人稱呼她為「甜美天使」、「美麗的女孩」。布里安娜生前就讀的伯奇伍德（Birchwood）社區高中校長蜜爾斯（Emma Mills）表達震驚與悲痛，「對於許多人而言，這是非常艱難痛苦的時刻，我們將盡最大努力，支持我們的學生與校園社區。」家屬則說，她的離世導致他們的生活出現「巨大空洞」。