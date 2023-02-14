1200萬沒了！美領空闖入不明飛行物　美軍第2枚導彈才擊中

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，目前還未發現擊落飛行物的殘骸。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美軍4日擊落入侵領空的中國間諜氣球後，近日更連續數日出動戰機射下不明飛行物。美軍12日再度發現有不明飛行物出現在密西根州上空，於是出動F-16戰機發動攻擊，可惜第一枚紅外線導引飛彈並未擊中目標，所幸第二枚成功將「不速之客」擊落。據悉，每顆導彈的成本超過40萬美元（約新台幣1200萬元）。

根據《福斯新聞網》報導，美國當局表示，12日在密西根州休倫湖（Lake Huron）上方2萬英尺偵測到一個不明飛行物，美軍隨即出動戰機進行攻擊。五角大廈指出，總統拜登接獲呈報後，當天下午2時42分以前便下令出動F-16戰機，並指示將不明飛行物擊落。

F-16出動後，在密西根州上空發射一枚AIM-9x響尾蛇（Sidewinder）空對空飛彈，不過並未擊中目標，隨後又再度發射第二枚導彈，終於成功擊中。而目前尚不清楚未命中的導彈殘骸落在何處，每顆導彈的成本高達40萬美元（約新台幣1200萬元）。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）13日表示，目前在休倫湖中尚未發現不明飛行物的碎片。而這也是自4日中國間諜氣球在南卡羅萊納州上空被擊落以來，第四個被美軍擊落的不明飛行物。

有關當局正在阿拉斯加州、加拿大、密西根州以及南卡羅萊納州搜索，試圖收集這些不明飛行物的碎片。

▼北美上空近日頻繁出現不明飛行物體。（製表／ETtoday新聞雲）