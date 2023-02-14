美國大使館警告　在俄公民「應立即離開」俄羅斯

▲俄烏戰爭將滿一年之際，美國大使館公告要在俄公民離開俄羅斯。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭於2月24日將滿一年，美國在此期間與俄羅斯關係降到冰點。美國駐莫斯科大使館發布公告，由於俄羅斯以莫須有的罪名逮捕在俄美國人，並對他們採取祕密審判等不公正的司法待遇，呼籲「在俄羅斯居住或旅行的美國公民應該立即離境」。

根據路透社13日報導，因在烏克蘭發生的戰爭與俄羅斯執法部門的任意逮捕與騷擾，美國駐莫斯科大使館發布通告，要求公民立即離開俄羅斯。聲明更提醒，「出於遭不當拘留的風險，需要更加謹慎」、「請勿旅行至俄羅斯」。

美國大使館提到，俄羅斯安全部門以虛偽捏造的指控逮捕美國公民，針對在俄美國人加以拘留、騷擾，拒絕給予公平和透明的對待，並透過祕密審判或無可信證據的情形下將其定罪。而這些受不當刑事調查的對象還包含美籍的宗教工作者或宗教活動參與者。

對此，克里姆林宮冷淡回應，這已經不是美方首次要公民離開俄羅斯。上次早在去年9月普丁宣布部分動員令時，美國就曾發出類似警告。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）更直言，美國國務院過去一段時間以來，已發出多次警告，「這不是什麼新鮮事。」

路透報導補充，俄羅斯聯邦安全局（FSB）上月表示，檢察官已經對一名涉嫌從事間諜活動的美國公民提起刑事訴訟。去年12月，美國女子職籃球（WNBA）有「女籃魔獸」之稱的格林納（Brittney Griner）入境俄國時因持有大麻菸油遭重判9年，還引起美俄一場換囚行動。目前正在流放地服刑的前美國海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan），因間諜罪被重判16年，華府宣稱這些指控實屬捏造。