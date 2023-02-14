氣旋轟炸！紐西蘭宣布「全國緊急狀態」　機場關閉、15萬戶停電

實習記者任庭儀／編譯

熱帶氣旋嘉布瑞爾近日肆虐紐西蘭北島，破紀錄強降雨在奧克蘭及周邊地區多處引起破壞性洪災，預估超過15萬戶家庭斷電，奧克蘭機場也因航廈淹水而關閉。緊急事故管理局長麥卡諾蒂14日宣布進入國家緊急狀態，並形容「這是前所未有的天氣事件」，預計強風與暴雨還會持續數日。

▲熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）侵襲紐西蘭，帶來強風、豪雨和巨浪。（圖／路透，下同）

根據路透、BBC等報導，紐西蘭14日宣布進入國家緊急狀態，原因是熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）在北島引發大範圍洪水、走山及海水倒灌等災情，這也是該國歷史上第三次宣布緊急狀態。

目前北島有超過15萬戶家庭斷電，其中大部分位於奧克蘭地區。紐西蘭電力公司Vector指出，強風阻礙了恢復供電進度，工作人員為安全起見，不得不暫停修復工作，部分地區可能需要數日至數周才能完全恢復供電。

緊急事故管理局長麥卡諾蒂（Kieran McAnulty）表示，「這是前所未有的天氣事件，對北島大部分地區造成嚴重影響。」

麥卡諾蒂補充，紐西蘭目前正處於風暴最嚴重階段，因大範圍洪水許多道路和基礎設施都被破壞，預計強風及強降雨將會持續數日。

奧克蘭機場也因航廈內淹水而關閉，機場觀測站在2小時內降雨量達5英吋（約12.7公分）。

To help put 2023 in context for Aucklanders, here is the Airport rain accumulation plot (red line is 2023, showing a total of 540mm).



The Airport has seen about half (48%) of its annual rainfall in just 45 days. Drier weather for the coming days, https://t.co/tks2Q488UD ^GG pic.twitter.com/vyA1UOmNE7 — MetService (@MetService) February 14, 2023

紐西蘭氣象局（Metservice）表示，奧克蘭機場年雨量約為540毫米，卻因氣旋使該地在短短45天內就達到年降雨量的一半（48%）。