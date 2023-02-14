美國封殺烏俄和談？前以色列總理「急滅火」　談判破裂原因曝光

▲前以色列總理班奈特（左）和俄羅斯總統普丁（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

前以色列總理班奈特（Naftali Bennett）曾經斡旋烏俄和談，他疑似爆料「西方領袖阻止和談」的影片被瘋傳後，已經在推特發文澄清，「不確定是否會達成任何協議。當時我覺得約有50%機會。美國人覺得機會低得多。很難說誰是對的。」外媒也指出，談判中斷是因為俄軍戰爭罪行被揭發。

2月5日，班奈特在YouTube頻道發布採訪影片，全部以希伯來語對話，並且附上英文字幕。他回憶，去年3月時，部分以色列盟友不同意和平協議是個好主意，但一些人認為「繼續打擊普丁」會更好，以免他或其他領袖「不惜一切代價追求和平」而變得大膽行事。

接下來，採訪者提問，「所以他們阻止了它？」班奈特回應，「基本上，是的。他們阻止了它，而我認為他們錯了。」

▲班奈特直接回覆馬斯克，澄清影片內容。（圖／翻攝推特）

此影片很快獲得親俄媒體、專家學者廣傳。俄國官媒《衛星通訊社》直指，這就是美國與其盟友阻止烏俄危機結束的證據，也有許多人認為，西方好戰建制派要為烏克蘭流血衝突負責，就連推特執行長馬斯克也親自回應「？？」

不過《商業內幕》指出，這部影片的英文翻譯有瑕疵，因為班奈特和採訪者都未使用「阻止」一詞，而是「停止」，且他們指的是仍在進行中的和談，不是已經談妥的和平協議。

班奈特也在同次採訪提到，不是美國、法國或德國終止和談，而是因為俄軍在基輔近郊布查鎮（Bucha）屠殺數百平民的戰爭罪行被揭發，「布查大屠殺一發生，我就說『結束了。』」他也在推特直接回覆馬斯克，「不確定這樣的協議是否有吸引力。我當時是這樣想的，但只有時間能說明一切。」