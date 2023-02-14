白沙屯媽祖另一大亮點！　香燈腳都想遇到他

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今天（14日）進入第三天，早上7時52分停駕彰化縣政府。而一名年邁的香燈腳即使身體不便、步履蹣跚，也堅定要陪著媽祖走全程，讓人看了相當動容。許多信徒都說想遇到這位阿伯，要替他加油打氣。

▲▼這名阿伯雙膝纏上厚厚繃帶，揹著大包、小包，雙手合十，一步一腳印慢慢前進。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）



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這名阿伯走路跛腳，雙腳膝蓋都纏上厚厚繃帶，身上揹著大包、小包，雙手合十，一步一腳印慢慢前進，讓一旁的信徒經過都比出大拇指。一名香燈腳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，這位阿伯每年都會參加白沙屯媽祖進香，過程中就慢慢走。

有信徒在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」臉書社團說，今年還沒遇到這位阿伯，但有看到別人拍到阿伯的照片，希望能遇到對方，見證他永不屈服的精神。

▼香燈腳比讚替阿伯加油。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

其他人紛紛留言，「媽祖起駕那天，半途有遇見這位阿伯，他的堅定毅力很令人感動，祝福阿伯平安健康」、「在楓康興農那我有看到，要給他加油」、「去年走白沙屯時有遇到阿伯，真的是讓人感動萬分，好虔誠的信徒。」

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨1時25分出發，第一晚駐駕台中清水，第二晚駐駕大肚，2月17日到達北港朝天宮，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天。而今年去程有6天，對比去年只有2天半，香燈腳腳力負擔舒緩許多；但今年回程只有64小時，對信眾耐力將有一番考驗。

▼白沙屯媽祖進香第三天即時轉播。