　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

間諜氣球事件後美中首次會談　布林肯傳本週會王毅

▲布林肯、王毅會談。（圖／路透社）

▲王毅、布林肯先前會談畫面。（圖／路透社）

文／中央社

中國高空偵察氣球近日入侵美國領空並遭擊落後，有媒體指出，美國國務卿布林肯正考慮在本週稍晚召開的慕尼黑安全會議上，會晤中國中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士說法報導，布林肯（Antony Blinken）正考慮在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）會晤王毅。

一位不具名的美國官員告訴路透社，布林肯與王毅有可能在慕尼黑會面。知悉美方計畫的第2名消息人士也說這是可能的，但尚未獲得證實。

美國國務院和中國駐華盛頓大使館沒有立即回覆路透社的置評請求。

▲▼2023年2月4日，美軍F-22戰機發射AIM-9響尾蛇飛彈，在南卡州海岸擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍F-22戰機4日在南卡州海岸擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）

由於中國的一顆偵察氣球於1月底侵入美國領空，布林肯延後了原定2月5日至6日的訪問中國行程。這顆氣球2月4日已在大西洋海岸被美軍戰機擊落。

美國國防部稍早指出，美軍最近幾天已經擊落了北美洲上空的4個飛行物體，最近的一次是昨天，一個八角形物體在美國與加拿大邊境的休倫湖（Lake Huron）上空被擊落。

中國外交部也聲稱，去年以來美方高空偵察氣球10多次非法飛越中國領空，但白宮今天予以否認，兩大超級強權緊張情勢也日益升高。

ET快訊
白沙屯媽祖好猶豫！大肚分駐所前狂煞　所長衝出跪地結局曝
吳淡如AI繪圖被炎上「已請律師蒐證」　PO文謝酸民1件事
狂掉13℃！今明雨最多越晚越冷　連3天探8度
貨車送菜喇叭按出神曲　三重「深夜電音趴」住戶氣炸
間諜氣球事件後美中首次會談　布林肯傳本週會王毅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日韓挺美擊落入侵領空物體　不容侵犯他國主權行徑

土敘強震近3.6萬死　損失恐達2兆5400億

英國王后卡蜜拉再度確診COVID-19　出現感冒症狀

土耳其10歲女孩受困183小時獲救！　從廢墟奇蹟生還

赤道幾內亞首次爆發馬堡病毒疫情　至少9人喪命

間諜氣球事件後美中首次會談　布林肯傳本週會王毅

土耳其地震死者更新至3.6萬人　多名「倒塌建築物」建商被捕

五大湖上空不明物體有可能是外星人？　北美防空司令認：感到困惑

烏克蘭將以「摩根大通」為經濟顧問　進行戰後重建規劃

快訊／6歲小女孩「困瓦礫堆178小時」救出來了　姐姐也即將獲救

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

男粉絲穿貼身亮片裝上台　蔡依林讚：你來唱好了！

男紅燈與警擦肩溜待轉區　全程往左看大迴轉秒被抓

日韓挺美擊落入侵領空物體　不容侵犯他國主權行徑

土敘強震近3.6萬死　損失恐達2兆5400億

英國王后卡蜜拉再度確診COVID-19　出現感冒症狀

土耳其10歲女孩受困183小時獲救！　從廢墟奇蹟生還

赤道幾內亞首次爆發馬堡病毒疫情　至少9人喪命

間諜氣球事件後美中首次會談　布林肯傳本週會王毅

土耳其地震死者更新至3.6萬人　多名「倒塌建築物」建商被捕

五大湖上空不明物體有可能是外星人？　北美防空司令認：感到困惑

烏克蘭將以「摩根大通」為經濟顧問　進行戰後重建規劃

快訊／6歲小女孩「困瓦礫堆178小時」救出來了　姐姐也即將獲救

八點檔女星懷孕閃退「為兒吃素12年」！尪事業受疫擊　她鏟肉18kg復出

鄭文燦力行老二哲學　小細節看出軟

林書豪首戰翻轉鋼鐵人逆境　名球評點出他1優勢「台灣籃球最需要」

陸小芬睽違20年「復出大銀幕」就見血！　馬路三寶差點出事翻下田

白沙屯媽祖好猶豫！大肚分駐所前狂煞　所長衝出跪地結局曝

日本賞櫻遇清明連假　機票票價為疫前倍數且一位難求

咖啡買1送1！4大超商「情人節優惠」一次看　10元爽吃霜淇淋

這4生肖＝財神爺！不只自己有錢「還為朋友帶財」

吳淡如AI繪圖被炎上「已請律師蒐證」　PO文謝酸民1件事

必搶情人節限定美妝！Miss Dior馬卡龍浴球限量回歸、美體小舖白麝香優惠組

汪魂綿羊比狗好訓練！　穿腿繞圈、跳鐵環都行

國際熱門新聞

小行星今撞地球！民眾搶睹「流星秀」

即／6歲女孩困瓦礫堆178小時獲救

不明物是外星人？　美軍認感到困惑

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

M＆M's工廠2人掉進「巧克力攪拌槽」險喪命

女兒還在吃…日本拉麵店突趕人！爸當場慌了

土耳其地震3.6萬死　倒塌建物相關包商被捕

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

烏克蘭將以摩根大通為經濟顧問　進行重建

AV女優連拍1小時「下腹劇痛」送醫！男優超內疚

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

妹子搭車睡著遭襲胸　嫌犯被爆是大企業菁英員工

間諜氣球事件後首次　布林肯傳本週會王毅

美國遭控施放氣球飛越中國領空　白宮否認

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

「陳Ｘ龍你這王Ｘ蛋」超狂離婚賣房宣言　遭曝是文宣

快訊／丁特戰勝遊戲橘子！

即／威力彩5.7億開獎！今年最高獎金來了

沙鹿2信徒「捧超巨1物」敬獻白沙屯媽祖　粉紅超跑停下了

日商JERA傳撤出海鼎風電　急發聲明「重申對台現行專案堅定承諾」

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

白沙屯媽祖破紀錄　駐駕大肚楓康超市總部

王力宏新歌想念家人！李靚蕾隔空嗆：不要再消費

2大飯店「身分證優惠」快看！

弟子捧星雲骨灰最後巡禮　信徒跪迎

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面