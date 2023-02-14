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清境農場綿羊疑遭員工不當對待？園方急發聲明回應

▲▼清境農場綿羊因誤食異物，工作人員進行排除時動作過大，園方發表聲明表示將進行檢討，並呼籲遊客勿帶外食入園。（圖／翻攝自Facebook／清境農場 Qingjing Farm）

▲清境農場綿羊因誤食異物，工作人員進行排除時動作過大，園方發表聲明表示將進行檢討，並呼籲遊客勿帶外食入園。（圖／翻攝自Facebook／清境農場 Qingjing Farm）

記者隋昊志／綜合報導

有民眾日前前往南投清境農場旅遊時，發現一名工作人員壓制綿羊排除異物，並拍下影片上傳到網路上，因該名工作人員動作過大，引起不少網友們討論。對此，清境農場發出聲明表示，該名員工發現綿羊誤食異物，才會緊急上前進行排除，但因動作過大造成民眾誤以為有不當對待動物的狀況感到抱歉，已進行內部檢討與修正，也呼籲入園遊客勿攜帶外食，避免綿羊誤食。

日前有遊客前往清境農場時，一隻綿羊疑似「吃了不該吃的東西」，一旁工作人員立刻上前抓住綿羊後腿，先是騎到綿羊身上試圖撬開嘴巴，但因綿羊不斷掙扎，工作人員隨即將綿羊抓起反摔，並將綿羊嘴巴扳開。由於排除異物過程動作不小，影片引起不少網友討論，也有人不解是否算不當對待動物。

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▲▼清境農場綿羊因誤食異物，工作人員進行排除時動作過大，園方發表聲明表示將進行檢討，並呼籲遊客勿帶外食入園。（圖／翻攝自Facebook／清境農場 Qingjing Farm）

▲清境農場綿羊因誤食異物，工作人員進行排除時動作過大，園方發表聲明表示將進行檢討，並呼籲遊客勿帶外食入園。（圖／翻攝自Facebook／清境農場 Qingjing Farm）

對此，清境農場發表聲明指出，有關遊客在清境農場青青草原，拍攝綿羊「吃了不該吃的東西」影片，並疑似有不當對待羊隻情形，經查該段影片發生於今年2月9日，當時綿羊下班集結，本場員工為制止綿羊搶食而誤食異物時，緊急保定（在不危及動物的安全下，予以控制動物）羊隻進行異物排除，避免誤食影響健康。

清境農場表示，由於該名工作人員保定動作過大，讓遊客誤以為不當對待動物，造成大眾觀感不佳深感抱歉，已針對此案進行內部檢討與修正作業程序，同時教育工作人員若遇突發狀況，應請其他工作人員相互協助，並用友善且細膩的手法執行柔性保定，以確保動物福祉。

此外，清境農場也呼籲，希望能藉由這次事件，宣導遊客不要將園區外食物攜帶入園，避免綿羊搶食，造成誤食情況發生。

對於園方的說明，不少網友紛紛留言替園方打氣，「很佩服管理員能在一群羊中，眼疾手快發現異狀」、「明明就是在救綿羊，謝謝辛苦的工作人員」、「我就問自己的孩子誤食會不會緊張，趕快把東西從喉嚨摳出來」、「那位員工很厲害，火眼金星知道是那一隻羊。不同專業領域應互相尊重」、「有時候情況緊急，處理動作大一點難免的」、「看過影片感覺還好啊～難不成用講的綿羊就會乖乖吐出來？」

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