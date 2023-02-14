土耳其地震死者更新至3.6萬人　多名「倒塌建築物」建商被捕

▲土耳其地震造成3.6萬人死亡，土耳其政府已經逮捕多名建商。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

土耳其地震在土耳其和敘利亞所造成的死亡人數已高達36,217 人，其中土耳其緊急協調中心統計的死亡人數為 31,643 人，敘利亞確認的死亡人數為 4,574 人，包括敘利亞西北部反抗軍控制地區 3,160 人，政府控制地區的 1,414 人。土耳其政府也逮捕多名倒塌建物的建商。

根據CNN報導，土耳其司法部長博茲達（Bekir Bozdag）在記者會上說，「在所有受地震影響的地方，檢察官辦公室都展開了司法調查。在法律方面，所有證據都經過評估，我們正在查出需要為這些（倒塌）建築物負責的人。」

博茲達還提到，僅在迪亞巴克爾省（Diyarbakir），就已經對 32 人啟動司法程序。

據土耳其國家通訊社阿納多盧（Anadolu Agency）報導，馬拉蒂亞市（Malatya）檢察官13日對市內倒塌建築物案件，向 31 人發出逮捕令。

▲土耳其官方在伊斯坦堡國際機場（Istanbul International Airport）逮捕到多名意圖出境的建商。（圖／路透）



阿納多盧社11日還報導說，阿達納（Adana）首席檢察官辦公室對被毀建築物展開調查，13日有 31 人被捕。

土耳其安全部隊在伊斯坦堡機場逮捕了一名建商柯斯肯（Mehmet Yasar Coskun），當時他正試圖離開土耳其前往蒙特內哥羅（Montenegro）。柯斯肯是哈塔伊省（Hatay）一座大型住宅的承包商，他聲稱不知道他的建物為何倒塌，飛往蒙特內哥羅與倒塌的建築物無關。

阿納多盧社援引安全部隊消息指出，土耳其警方還在北塞浦路斯土耳其共和國（Turkish Republic of Northern Cyprus）逮捕了另一名建商阿爾帕貢（Hasan Alpargun），他的建物在阿達納省發生倒塌。

在阿德亞曼省（Adıyaman）蓋了許多倒塌建築的建商卡拉庫斯（Yavuz Karakus）與妻子12日在伊斯坦堡機場被捕。