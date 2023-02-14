白沙屯媽祖駐駕「楓康超市總部」　這間隱藏版超市來頭不小

▲白沙屯媽駐駕楓康超市總部，讓員工既興奮又驚喜。（圖／翻攝YouTube／白沙屯媽祖網路電視台 ）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯媽祖13日清晨從清水起駕後，途經沙鹿、龍井、大肚，本以為會在彰化駐駕，最後卻打破20多年來紀錄，選擇在大肚南榮路楓康超市總部駐駕。事實上，楓康超市背後集團來頭不小，已故創辦人楊天發不僅曾是中職大聯盟興農牛隊總裁，弟弟楊天生更是長億集團創辦人，曾叱吒政商界，有「中霸天」之稱。

白沙屯媽13日清晨一早出發，沿途停靠清水紫雲巖、童綜合醫院、光田綜合醫院、龍井區公所、大肚區公所，上午11點多從沙鹿進入龍井，期間上萬信眾隨行膜拜，呼聲不絕於耳。

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到了傍晚，眾人本以為白沙屯媽會前往彰化，但鑾轎停在楓康超市總部入口，隨後起駕進入廠房空地，讓走了12小時的香燈腳及信眾得以歇腳，也打破20多年來紀錄，罕見在大肚駐駕。

▲楓康超市是中部人大推的「隱藏版」超市。（圖／翻攝自臉書粉專／楓康超市）

楓康超市是台中、彰化、南投及新竹地區的連鎖生鮮超市，是興農集團旗下子公司，目前有47間直營分店，1988年最初以「興農生鮮超市」在南投草屯開設第一家分店，後來逐步在中部拓展市場，直到2008年才獨立分割出來，並更名為楓康超市。

值得一提的是，楓康超市除了部分分店24小時營業，讓不少夜貓子半夜也能買菜外，最大特色就是「自有品牌商品」，包括蔥抓餅、南瓜吐司、霜淇淋、便當等，連台中知名的「東泉辣椒醬」都能在這邊買到，被封為是當地人才知道的「隱藏版」超市。

事實上，興農集團已故創辦人楊天發是生產農藥起家，後來版圖橫跨多國及不同事業，曾經營職棒興農牛隊；弟弟楊天生則創辦長億集團，是朝陽科技大學創辦人兼董事長，曾任國大代表及主席團主席，有「中霸天」之稱，兒子楊文欣也曾擔任立委。