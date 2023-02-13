快訊／6歲小女孩「困瓦礫堆178小時」救出來了　姐姐也即將獲救

▲女童米瑞在地震後第178小時順利被救出。（圖／翻攝自Twitter）



記者王致凱／綜合報導

土耳其與敘利亞邊境大地震造成超過3.5萬人罹難，時間過去一周，但災區仍有奇蹟發生。最新消息指出，救難隊員在倒塌的公寓下救出一名6歲女童，她被壓在廢墟中長達178個小時仍存活，且她的姐姐也即將獲救。

根據英國廣播公司（BBC）報導，救難人員13日在土耳其南部城市阿德亞曼（Adıyaman）一棟倒塌的公寓廢墟搜救時，發現瓦礫堆下有一名6歲女童米瑞（Miray）仍有生命徵象。

米瑞被救出的畫面在社群網站上傳開，影片中顯示，當米瑞被從廢墟之中抬出時，周圍救難人員歡呼高喊「上帝是偉大的」。米瑞隨後被抬上擔架，由救援人員將她送往醫院接受治療。當地媒體報導稱，除了米瑞之外，她的姐姐也被埋在瓦礫堆下，但預計很快也能獲救。

報導指出，米瑞被困在廢墟中長達178個小時，也就是七天半時間，很難想像她是如何在沒有飲水且天氣寒冷的環境中度過這一周，堪稱奇蹟。

4 yaşındaki Miray depremden 178 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.



Son canı kurtarana kadar durmak yok!



Adıyaman, Bozbey Apartmanı@KIASKomur pic.twitter.com/jCPevSVGa6 — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (@tkikurumsal) February 13, 2023



BBC指出，目前這場大地震已經奪走超過3.5萬條人命，而隨著時間一點一滴過去，還能就出生還者的機會也越來越渺茫，尤其是在災區嚴寒的天氣中，情況並不樂觀。目前，仍有包括煤礦工人在內的上千支救難隊伍在災區進行任務，但預期搜救任務很快就會告一段落。

聯合國認為，這場大地震的最終罹難人數可能還會繼續攀升，目前當地政府已經逐漸將焦點轉向災區重建工作，包括籌集足夠的庇護所、食品和醫療藥物。