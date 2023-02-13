電車痴漢真實上演！妹子睡著遭襲胸　嫌犯被爆是大企業菁英員工

▲妹子睡著遭隔壁男偷襲胸，嫌犯被爆是大企業菁英員工。（圖／翻攝自ameblo.jp+推特）

圖文／鏡週刊

日本近日一則影像引發網友熱議，一輛電車上被民眾拍到，一名男子趁著坐在隔壁的女生睡著時，男子竟然趁機偷襲女生的胸部，但整個犯行過程都被其他乘客記錄下來。影像隨即被傳開，引發網友關注，甚至肉搜男子的背景。

影像可見，一名男子在電車上，趁著他左側的女生睡著時，竟然故意用右手環抱自己的胸前，然後用右手對女生襲胸，但被侵犯的女生毫不知情，繼續大睡。不過這段犯案過程，已經被其他乘客拍下，隨後更流傳到網站上，引發網友熱烈討論。

不僅如此，網友們也開始肉搜嫌犯的背景，並指出他是日本某大型企業的菁英員工。據日本《ENCOUNT》報導，這間被點名的大企業，目前已承認這名被拍到的男子，是他們的員工沒錯，但這名男子否認襲胸犯行。該企業表示，目前已對這名男子與事件進行調查，如果查證屬實，就會採取進一步行動。

▲這名男子的犯行，都被其他乘客錄下。（圖／翻攝自girlschannel.net）

這段「癡漢影像」曝光後，引發日本網路評論兩極，就有網友直呼這已經涉及性犯罪，呼籲政府啟動公權力調查，另有網友表示：「AV看太多？」還有女網友說，自己過去也曾經遇過類似遭遇，因此看到這個影像很有感。但也有另外一派網友認為，對於這名男子「未審先判」，跟動非法私刑沒什麼兩樣。不過有律師指出，網友們在肉搜這名當事男子的過程中，除了曝光個人訊息，甚至曝光男子與妻子孩子的全家福照，律師提醒這已觸犯法律。

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