17歲啦啦隊少女慘摔9m懸崖身亡　家屬淚曝：當晚她準備要領獎

▲ 17歲麥金妮不幸摔落懸崖。（圖／翻攝自IG／ZoeMcKinney）

圖文／CTWANT

美國猶他州17歲少女的麥金妮（ZoeMcKinney）是學校啦啦隊成員，原本應該是要好好享受親春年華的她，沒想到近日到郊區遊玩時，不慎從約9公尺高的懸崖摔落，當救援人員以繩索將她從谷底吊起時已經沒有生命跡象。

根據《CBS News》、《NBC News》等媒體報導，麥金妮10日下午和一群朋友一起到凱恩河峽谷（Kane Creek Canyon）附近的一條山郊小徑遊玩，結果她在沒有帶任何專業裝備的情況下，從30英尺（約9公尺）高的地方摔落。

根據猶他州摩押市（Moab）警察局表示，當他們接獲麥金妮的朋友撥打119求救後，立刻派出救援人員並用繩索將她吊起，不過麥金妮因傷勢過重明顯死亡。摩押警察局助理警察局長貝爾（Lex Bell）表示，麥金妮是格蘭縣高中的啦啦隊成員，她的家人悲痛表示，意外發生當晚她正準備接受學校頒獎。

麥金妮的友人對於她遇上這場悲劇都相當感傷，而死者就讀的格蘭德縣高中（GrandCounty High School）也發布聲明，除了讚揚麥金妮在校表現相當出色，同時承諾會對她的家屬提供所有協助，並在校內向有需要的人員提供輔導。

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