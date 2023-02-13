外貌口音神似雙胞胎！女故意餵閨蜜「毒蛋糕」殺人　企圖竊取身分





▲女子納斯洛瓦（左），企圖殺害奪取好友斯維克（右）身分。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯47歲女子納斯洛瓦(Viktoria Nasyrova)與35歲閨蜜斯維克(Olga Svyk)長相十分相似，她被控故意在對方的蛋糕中下毒，企圖把人殺死後盜取對方身分，幸好斯維克中毒後隔天被人發現送醫，最後成功保住一命，讓她面臨長達25年監禁。

來自俄羅斯的納斯洛瓦，被控2016年8月拜訪好友斯維克位於紐約的家時，提供對方一塊下毒的起司蛋糕，企圖把人毒死並竊取對方身分。本案近來開庭，身為美容師的斯維克表示，納斯洛瓦當時因為睫毛發生狀況找她幫忙，結果她吃下蛋糕約20分鐘突然很不舒服，整個人不斷嘔吐，後來陷入昏迷。

NYC dominatrix Viktoria Nasyrova convicted in cheesecake poisoning case https://t.co/8KaY8eP3cE pic.twitter.com/IsYlnIIigH — New York Post Metro (@nypmetro) February 9, 2023

當局表示，納斯洛瓦來到美國後，鎖定來自烏克蘭的斯維克，對方不但與她長相、身形十分相似，同樣操著俄語口音、在美國沒有家人，她在蛋糕中添加大量鎮定劑芬納西泮(phenazepam)企圖殺人，又搶走斯維克的現金、護照與身分證件，還把對方衣物脫掉、周圍散落藥丸，偽裝成自殺場景。

警方逮捕納斯洛瓦後發現，前科累累的她除了曾對約會網站上結識的54歲男子魯本(Ruben Borukhov)下毒並且偷竊財物，2014年還被控在俄羅斯家鄉殺害54歲女子阿拉(Alla Aleksenko)，然而她堅持自己無罪，後來便逃到紐約。目前案件仍在調查中，被控謀殺未遂罪的納斯洛瓦，將可能面臨最高25年監禁，最終判決結果將於3月21日宣判。

