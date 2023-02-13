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中國海警船發射「軍用級雷射」　菲律賓海防隊員短暫失明

▲▼ 菲律賓海巡隊船艦6日遭中國海警船發射雷射光攻擊。（圖／翻攝自臉書／Philippine Coast Guard）

▲菲律賓海岸防衛隊船艦6日遭中國海警船發射雷射光。（圖／翻攝自臉書／Philippine Coast Guard，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓海岸防衛隊13日公開照片控訴，中國一艘海警船本月6日在南沙群島仁愛礁附近水域，逼近菲律賓海岸防衛隊船隻，並2次發射軍用等級雷射光，導致菲國部分船員短暫失明，雙方船隻一度只距離137公尺。菲方批評，這是公然侵犯菲律賓主權。

綜合CNN、美聯社等報導，菲律賓海岸防衛隊船隻「BRP Malapascua號」當時支援海軍輪換補給任務，護送一艘補給船前往南沙群島仁愛礁（Ayungin Shoal，也稱Second Thomas Shoal），但因中國舷號5205的海警船進逼，只能駛離仁愛礁。

▲▼ 菲律賓海巡隊船艦6日遭中國海警船發射雷射光攻擊。（圖／翻攝自臉書／Philippine Coast Guard）

菲律賓海岸防衛隊13日發布聲明表示，當時中國船隻朝BRP Malapascua號發射2次綠色雷射光，導致甲板上的船員短暫失明，且中國船隻也進行危險操作，兩船一度只距離137公尺，「這是刻意阻礙菲律賓政府船隻運送食物和物資給我方軍事人員，公然無視、明顯侵犯菲律賓在西菲律賓海的主權」。

▲▼ 菲律賓海巡隊船艦6日遭中國海警船發射雷射光攻擊。（圖／翻攝自臉書／Philippine Coast Guard）

另據東網，事件發生期間，雙方曾利用無線電廣播溝通，中方警告BRP Malapascua號位在中國管轄水域，並在其前方7.4公里處駛過，形同警告對方停止行駛或改變航道，進入傍晚時，中方海警船兩度用綠色光線照射，導致船橋及主指揮中心船員短暫失明10至15秒。

菲律賓海岸防衛隊發言人巴里羅（Commodore Armand Balilo）表示，雖然之前也曾發生過中國海警船阻擋菲律賓海警船，但這是中國首度使用雷射光，並造成菲國人員身體傷害。中國駐馬尼拉大使館尚未對此做出回應。

PCG STATEMENT ON CHINESE VESSEL USING LASER AT PCG SHIP IN AYUNGIN On February 6, 2023, a China Coast Guard (CCG)...

Philippine Coast Guard 發佈於 2023年2月12日 星期日
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