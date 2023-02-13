女兒還在吃…日本拉麵店見1幕突趕人！爸當場慌了　兩派網友戰翻

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少餐廳為了拚翻桌率，會限制用餐時間，但有遇過這種的嗎？一名日本爸爸先前帶高中女兒去拉麵店用餐，他吃的速度比較快，因此吃完之後就在一旁等待女兒，沒想到這時店家竟要求他離開，且完全不聽解釋，最後他只好先走出去，覺得相當無奈，因此將心情PO上網。結果事情曝光後，掀起兩派網友論戰。

日本一名整骨師在推特上透露，日前帶著女兒到一間拉麵店用餐，他在餐點上桌之後很快就享用完畢，靜靜地在一旁等待女兒吃完。結果店員經過發現他的碗內已經空了，於是要求他必須馬上起身離開，讓其他等待的客人入座。

整骨師解釋，自己不是賴著不走，而是在座位上等女兒把麵吃完，但店員還是不理會，以「後面還有客人在等」為由，要求立刻讓出位子，最後他只能無奈起身離開，女兒見狀也隨即跟到店外，沒有將餐點吃完。碰到這件事讓他相當不滿，表示當下很心疼還在吃飯的女兒。

若武者様よりお電話を頂きました



他の店舗では家族連れで

ゆっくり食べて頂きたいが

いち豚は回転率重視なので

接客的には問題ない

他のお客様にもそうお願いしている



ボックス席には食べ始めより

15分程で席を空けて欲しい旨

提示してあるが

カウンター席には提示していなかった



続きます — しおた接骨院 (@shiota_sekkotu) February 1, 2023

文章曝光後掀起日本網友討論，有人支持整骨師，「店家也太過分了吧，同行者都還沒吃完欸，等一下應該沒關係吧」、「基本的待客之道呢？怎麼能直接趕客人出去」、「即使是店家規定，也可以通融一下吧，他們又沒有做出不恰當的行為」、「就算女兒已經高中，爸爸難道不能在旁邊等待嗎」、「這種會趕人的店家，讓人完全不想光顧」。

但也有人贊同店家做法，「女兒不是小孩了，自己在店內吃完不行嗎」、「拉麵店就是要快速吃完、拚翻桌率的店家，吃完了就應該離開」、「拉麵店本來就不適合慢慢吃」、「店員的做法沒有不對吧，只是為了店內生意而已」、「如果每桌客人都要等來等去，這樣拉麵店怎麼做生意」。

據日媒《「J-CASTニュース》報導，事後該拉麵的母公司有聯繫整骨師，表示因為他們很重視翻桌率，才會提出這個要求，不過可能是當時說明不夠完全，才會導致誤會，為此表示歉意。而該整骨師也在推特發出道歉公告，表示沒想到此事會引起這麼大的爭議，對此感到很抱歉，會將大家的想法聽進去，以後也會注意發文的態度。

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