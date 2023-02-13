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熱帶氣旋襲紐西蘭　5.8萬戶停電、509航班取消

▲▼熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）侵襲紐西蘭，帶來強風、豪雨和巨浪。（圖／路透）

▲隨著熱帶氣旋嘉布瑞爾進逼，奧克蘭一間房子附近的邊坡因惡劣天氣鬆動。（圖／路透）

中央社威靈頓13日綜合外電報導

熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）逐步進逼，為紐西蘭奧克蘭（Auckland）和附近地區帶來強風、豪雨和巨浪，北島（North Island）今天有5萬8000戶家庭停電。

嘉布瑞爾11日晚間橫掃塔斯曼海（Tasman Sea）上的澳洲領土諾福克島（Norfolk Island），所幸最具破壞性的風力並未經過諾福克島。

嘉布瑞爾目前位在紐西蘭北部，氣象預報顯示，嘉布瑞爾今明兩天接近陸地時，風雨將會加劇。

▲▼熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）侵襲紐西蘭，帶來強風、豪雨和巨浪。（圖／路透）

奧克蘭緊急事故管理局副主管凱勒赫（Rachel Kelleher）今天表示，嘉布瑞爾帶來的影響仍處於早期階段，奧克蘭今天稍晚到明天上午的天氣會更加惡劣。

她說：「現在還不是掉以輕心的時候。」

紐西蘭氣象局（Metservice）表示，奧克蘭以北城市旺阿雷（Whangarei）過去12小時降雨量為100.5毫米，奧克蘭外海風速達每小時159公里。

▲▼熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）侵襲紐西蘭，帶來強風、豪雨和巨浪。（圖／路透）

▲▼熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）侵襲紐西蘭，帶來強風、豪雨和巨浪。（圖／路透）

緊急事故管理局長麥卡諾蒂（Kieran McAnulty）表示，大約有5萬8000戶人家停電，部分地區可能需要幾天時間才能恢復供電。

麥卡諾蒂說：「大眾運輸受到嚴重干擾，飛機、渡輪、巴士和火車不是暫停運營，就是縮短運營時間。」

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）聲明指出，由於天候不佳，紐航取消了509個航班，明天將恢復正常。

短短幾週內，奧克蘭與北島地區二度遭受嚴重天災襲擊；奧克蘭和周遭地區上個月遭逢創紀錄大雨，引發洪水，造成4人喪生。

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