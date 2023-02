衣櫃倒下保命！母抱10天男嬰活埋90小時獲救　一家四口終團圓

▲土耳其母親內克拉與男嬰亞吉茲活埋90小時獲救。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

絕望中的奇蹟,用這來形容土耳其母親內克拉(Necla Camuz)、出生10天的男嬰亞吉茲(Yagiz)再貼切不過,因為母子倆熬過這場奪走3.4萬人性命的世紀強震,儘管住處崩垮、受困瓦礫堆仍幸運活了下來,與她的丈夫、大兒子一家四口歷劫團圓。

BBC報導,33歲的內克拉與丈夫、小孩就住在土耳其南部哈泰省薩曼達厄鎮,1月27日剛生下她的第二個兒子,取名為Yagiz,也就是勇敢的人。然而僅僅10天後,內克拉6日凌晨4時許在家中餵亞吉茲時,突然一陣天搖地動,房子開始崩壞。

衣櫃倒下保命 丈夫、大兒子卻沒有回應

內克拉透露,當地震來襲的那一瞬間,就想去找不遠處另個房間的丈夫,當時老公也想要來找她,但當他試著帶著大兒子過來時,衣櫃當場倒在父子倆身上,動彈不得,隨著地震越搖越猛,家中牆壁倒塌、房間搖晃,整棟大樓移位,「當停止搖晃的時候,我還沒意識到我已經往下掉一層樓,喊著他們的名字,但沒有聽到回應」。

內克拉發現自己躺在床上,懷裡抱著亞吉茲,身旁掉落的衣櫃救了母子倆的性命,擋下一個大型混凝土塊。就這樣保持同一個姿勢,母子倆撐了近4天,「我真的嚇壞」。

懷中寶寶在呼吸 沒水沒食物也要撐下去

第一天,內克拉發現眼前一片漆黑,起初因灰塵感到呼吸困難,但能夠鬆一口氣的是,亞吉茲還有呼吸。儘管能聽到遠處傳來的說話聲,卻沒人聽到她大聲呼救的聲音,撿起手邊小瓦礫敲向衣櫃,希望能引起注意,但還是沒有人發現他們。

在瓦礫堆的黑暗之中,內克拉沒水、沒食物,還要照顧亞吉茲,也要能在狹小空間中餵奶,腦海中不斷浮現家人的身影,除了亞吉茲,還想到在瓦礫堆中失蹤的丈夫與大兒子。亞吉茲大多數時間都在睡覺,當孩子哭著醒來時,她會默默餵他,直到靜下來。

熬90小時終見光亮 一家四口歷劫團圓

90個小時後,傳來狗狗吠叫聲,接著是人的說話聲,最後是手電筒的光亮照射進來,母子倆被救援人員發現。她先把亞吉茲交給救援人員,接著她也被安置在擔架上運出,送至醫院。

好消息是,內克拉的家人已經在醫院迎接母子倆,他們也透露,她的丈夫伊爾凡(Irfan)與3歲大兒子伊吉特克里姆(Yigit Kerim)同樣獲救。不過父子倆腿部嚴重受傷,轉院接受治療。

最終一家四口順利團圓。內克拉坦言,她是靠著亞吉茲才熬過難關,對兒子唯一的希望就是再也不要遇到這種事,「我很高興他還是個新生兒,什麼都不記得」。

'My terrifying wait buried alive with my newborn son after earthquake' https://t.co/SHlyVDFp2H