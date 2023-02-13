監視器畫面曝！6歲弟上社區游泳課竟「溺水腦死」　母痛心發聲

記者陳宛貞／編譯

南韓釜山日前發生一起意外，一名6歲男童上社區游泳課時，因背上的浮板纏在泳池扶梯上而動彈不得，教練卻沒有察覺，發現時已經太晚，儘管水深僅有100公分，仍導致男童陷入腦死，監視器畫面更令家屬悲痛欲絕。

根據《紐西斯新聞社》，釜山鎮區6歲沈姓男童8日晚間在公寓附設泳池上游泳課，監視器畫面顯示，他看見其他學童潛入水中後有樣學樣，整個人穿過泳池邊金屬扶梯中間空隙，沒想到身體完全穿過後，背上的浮板卻纏在扶梯上，令他在水中載浮載沉。

儘管一旁另一名學童馬上試圖幫忙，卻無法獨力幫他解開。這時教練則是在泳池另一端，忙著教其他學童，因此沒有看見沈姓男童受困，反而離他們愈來愈遠，雖然後來將男童救出並施行CPR，但他送醫時已經失去意識，被醫院宣告腦死。

男童母親為避免同樣的悲劇重演，決定將兒子的慘況公諸於世，受訪時痛心表示，「教孩子游泳是為了防止他掉進水裡溺死的意外，從來沒想過會發生被卡住而死這種事」，「因為大人的疏忽而犧牲了孩子」，「這是不該發生的事，也是本來可以避免的事」。

警方現正調查事發泳池是否有正式登記為公寓公設，若沒有正式登記，就沒有安排救生員的義務，另外也正調查泳池業者及公寓管理人員等是否有疏失。