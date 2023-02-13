　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

對乳製品嚴重過敏　21歲女大生吃2口「提拉米蘇」突然昏迷死亡

對乳製品嚴重過敏　21歲女大生吃2口「提拉米蘇」突然昏迷死亡。（圖／翻攝自Twitter）

▲女大生吃了提拉米蘇後突然過敏發作身亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

義大利21歲女子安娜(Anna Bellisario)因為對乳製品過敏，所以特別與男友挑選一間標榜不使用奶蛋的純素餐廳用餐，然而她吃了兩口提拉米蘇後，便突然發生嚴重過敏反應，後來被緊急送醫搶救仍不治身亡。

當地媒體報導，就讀時尚科系的女大生安娜，由於對於奶蛋類產品容易嚴重過敏，所以平時飲食上都很小心，然而她上月底與男友前去一間她很常去的素食餐廳用餐，吃完提拉米蘇後卻突然過敏休克。

▲▼ 提拉米蘇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女大生死因可能與提拉米蘇有關。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

男友表示，安娜點餐前有明確向餐廳表示自己有過敏體質，並要求店家出示餐點的過敏原清單，確認沒有問題才食用，然而她才吃了兩口提拉米蘇便突然呼吸困難，後來人就失去意識，被緊急送到北部城市醫院San Raffaele Hospital，陷入昏迷長達10天。

昏迷不醒的安娜最後被宣告死亡，初步判斷死因可能與提拉米蘇有關，發現裡面含有未標註的牛奶蛋白成分。義大利衛生部表示，目前已要求全國63家餐廳停止販售該款提拉米蘇，並將產品召回進行調查，米蘭檢察官也依過失殺人罪對素食餐廳老闆展開調查。

ET快訊
獨／台灣汪汪隊撤退！　累翻萌照曝光
林隆璇兒被爆劈腿5年女友！「狼人殺女神」成小三...經紀人曝
藥局多款藥品缺貨！　藥師：庫存都用完
陳飛宇被爆是小王…女網紅被起底是人妻！　婚紗照瘋傳
粉紅超跑撞醫院玻璃原因曝！原來做錯1件事　媽祖指示這樣說
全國首創「凍卵補助」來了　高虹安喊：還有「0到6歲」市府養
快訊／「涅槃塔」上蓋經被　星雲大師送入火化
這間公司員工均薪大增100萬！　營收創新高
新冠死亡率飆高！醫質疑「隱形缺氧」　羅一鈞：1類人要特別注意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

規模7.8強震劇烈晃　2護士捨命衝進病房「肉身護嬰兒」畫面曝光

14歲少女失蹤1年離奇沒死　被藏民宅櫥櫃中「懷有5個月身孕」

牆上發現一片血　警發現失蹤幼稚園女老師「陳屍在淺墳中」

邊充電邊玩手機！28歲男陳屍在床上　嘴角流血「右手燒焦黑」

停家門口愛車突然消失　夫妻用AirTag追蹤「2小時半抓到3竊賊」

中國海警船發射「軍用級雷射」　菲律賓海防隊員短暫失明

對乳製品嚴重過敏　21歲女大生吃2口「提拉米蘇」突然昏迷死亡

日迴轉壽司嘆苦水！專挑新員工欺負　奧客把髒盤子偷回家

平均每月1次！　金融時報：台灣頻繁發現中國軍用氣球入侵空域

17歲啦啦隊少女爬山「摔落9m懸崖」　吊繩救出已明顯死亡

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

中國海警船發射「軍用級雷射」　菲律賓海防隊員短暫失明

對乳製品嚴重過敏　21歲女大生吃2口「提拉米蘇」突然昏迷死亡

日迴轉壽司嘆苦水！專挑新員工欺負　奧客把髒盤子偷回家

平均每月1次！　金融時報：台灣頻繁發現中國軍用氣球入侵空域

17歲啦啦隊少女爬山「摔落9m懸崖」　吊繩救出已明顯死亡

熱帶氣旋襲紐西蘭　5.8萬戶停電、509航班取消

15歲少女控「4男同學聯手性侵」！1人洩慾3人把風　最小僅13歲

土耳其98人趁亂打劫被逮！　爆警察私刑「逼脫到剩內褲」皮帶狠抽

耳朵感染治不好！竟是「電池卡食道」釀病　醫1原因讚奇蹟

牆上發現一片血　警發現失蹤幼稚園女老師「陳屍在淺墳中」

台東縣環保局呼籲廣告物不亂貼不亂掛　違者最高罰6千

北市男酒駕「連撞9機車」！騎士找車位遭波及　後座妹子跌落摔傷

金希澈直播爭議後首發聲！　為罵髒話致歉但「自認辱罵霸凌者沒錯」

景山大貨車國6再奪1命！醫曝慈母致命關鍵：上半身被撞爛慘死

林右昌拋積金助購屋第一桶金　邱顯智：幫建商賣掉手上房子？

請不起王淨當女主角　正妹主播莊雨潔鬆口認「樂團經費不足」

想買情趣衣！「男友1反應」她嚇到刪光購物車　超歪發展全笑翻

照顧老父9年「離世界越來越遠」　教授長文告白...所有人都該看

【廣編】植物萃取助眠新解方！大統生技藥業聯手工研院守護國人自眠力

新竹市佛教會首屆幸福城市論壇　高虹安分享「五心」願景

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

國際熱門新聞

赴土耳其救災！墨國搜救犬Proteo當地殉職

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

熱血教授難過被趕　台灣搜救隊反安慰

本月第4架！美軍在加拿大擊落「不明飛行物」

物資收到了　土耳其辦事處謝謝台灣

土國強震前曾現凶兆？超巨怪物籠罩上空1hr

女路邊休息　世界第二毒蛇突然鑽進雙腿

女嬰半身遭埋獲救！躺姐姐腿上「爆哭」

少年惡搞壽司郎恐不用負責？他點出沉重代價

土耳其爸緊握亡女　曝當下「拉不出女兒」

日地鐵司機肚子痛忘停車！網送暖：別怪他

16歲男被埋119小時　最新狀況曝光

更多熱門

相關新聞

舒淇「滿頭白髮」被酸老了！曝隱疾纏身多年

舒淇「滿頭白髮」被酸老了！曝隱疾纏身多年

46歲的女神舒淇被發現長了許多根白髮，遭網友酸「老了」！不久前她看到日本資深演員黑木瞳在紅毯上的狀態，驚嘆不已。「天哪，她62歲了，保養成這樣子…」舒淇說，「得之我幸，不得我命。」人生是單行道，始終嚮往的應是前方。

女大生按ibon 竟被搶　劫匪慘跌狗吃屎落網

女大生按ibon 竟被搶　劫匪慘跌狗吃屎落網

馬國女大生命案高院開庭嫌犯量刑教化鑑定成焦點

馬國女大生命案高院開庭嫌犯量刑教化鑑定成焦點

義古城一夜20震　市長下令關閉學校

義古城一夜20震　市長下令關閉學校

女大生IG痛罵「垃圾組員」　衝動下場慘了

女大生IG痛罵「垃圾組員」　衝動下場慘了

關鍵字：

提拉米蘇過敏義大利女大生Anna Bellisario

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

赴土耳其救災！墨國搜救犬Proteo當地殉職

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

國6追撞「婦趴地亡」　夫癱軟跪屍旁

狂吞維他命C！她洗腎「確診末期了」

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面