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社會 社會焦點 保障人權

又是景山貨車闖禍！撞死2警黑歷史一籮筐　今國6再奪1命毀一家

▲▼ 國道6號東向1.8公里今(13)日早上9時2分發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲國道6號舊正交流道發生死亡車禍，貨車為景山交通公司所有。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、許權毅、黃資真／台中報導

國道6號東向1.8公里今(13)日早上9時2分，1輛自小客車故障停在槽化線上，王姓女駕駛站在車外時，遭37歲陳姓男子駕駛的大貨車撞上身亡。其中，該貨車為景山交通公司所有，過去發生不少黑歷史，去年9月才剛發生追撞大貨車的車禍，導致該駕駛一度命危裝葉克膜搶救，景山神隱多日才到醫院送慰問金。

警方初步調查，63歲王女駕車行經該路段時，車子突然故障，因此先暫時停在出口槽化線上，王女站在車外查看狀況時，卻遭後方大貨車撞上，送醫後仍宣告傷重不治。

事實上，貨車所屬的「景山交通公司」歷年來有許多黑歷史，2018年4月23日凌晨，大貨車駕駛凌晨國道開車打瞌睡，高速追撞停放在路肩的違規大貨車又推撞警車，2名警察和1名貨車司機當場死亡。經調查後該司機竟連續上班22天，其中至少有7天工作超過12小時，該公司老闆名下的18間公司交通違規、違法超時和肇事死傷特別多，相關判決數量相當可觀。

▲國道1號308號 308KM，23日凌晨4 時51分發生一起重大車禍，２名國道警察在路肩盤查大貨車時，遭另一部大貨車追撞，致2名員警及1大貨車司機死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲景山貨車司機在連續工作22小時的疲累情況下，在國道行駛間打瞌睡，結果撞死2警與另名貨車駕駛。（圖／記者林悅翻攝）

2021年8月23日台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、桃園市產業總工會於交通部前舉行「景山集團囂張違法，交通部成殺人幫兇」記者會，指出內部有員工投訴「出勤一次3天2夜一直都是正常的事情，甚至也有過一週才下班打卡一次」、經過9小時長途旅程凌晨抵達該處，休息1個小時又得開車，可見即使發生重大事故，至今超時過勞的狀況仍未改善。

▲▼景山集團駕駛排班違法不斷，勞團要求交通部勒令其部分停業或撤銷執照。（圖／記者李姿慧攝）

▲景山集團駕駛排班違法不斷，2021年勞團召開記者會要求交通部勒令其部分停業或撤銷執照。（圖／記者李姿慧攝）

舉行記者會完的幾天後，9月1日，1名蘇姓男子駕駛大貨車行經國1北上256公里處時，遭「景山」化學槽車陳姓駕駛從後方追撞，蘇男因撞擊力道猛烈被撞出鐵圍欄掉至邊坡，導致肺出血、四肢骨折，一度病危裝上葉克膜搶救。

案發後幾天，蘇男家屬出面指控景山從未致電慰問，9月5日景山才派出地方主管與肇事駕駛，前往醫院送慰問金，但蘇男家屬仍無法接受，一個健康的父親，只能躺在醫院裡受苦。怎料如今又發生景山司機撞死轎車駕駛的意外，著實痛心。

▼去年9月曾發生過景山化學槽車追撞貨車事故，司機命危得裝葉克膜搶救。（圖／家屬提供）

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲▼ 。（圖／家屬提供）

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