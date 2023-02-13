搭手扶梯跌倒！她太丟臉「裝暈倒地」送醫…檢查竟患1症狀

▲一名女子在手扶梯跌倒，因為太尷尬而裝暈倒。（示意圖／達志影像／美聯社）



圖文／CTWANT



在公共場合跌倒，任誰都很尷尬！近日一位24歲正妹律師搭手扶梯時，意外跌倒，她當時因為太尷尬，只好乾脆假裝暈倒，但結局卻有了超展開。網友直呼，「我總是說一切都是有原因的。」

據《independent》報導，正妹律師桑切斯（Estefanía Sanchez）在政府部門工作，近日她穿著高跟鞋下手扶梯，意外跌倒，而她因為覺得太丟臉，所以假裝暈倒，之後醫護人員送她去醫院，最後醫師告訴桑切斯，她有膽結石，需要緊急切除。

▲桑切斯被手扶梯絆倒，假裝暈倒。（圖／翻攝estefychescia IG）

桑切斯表示，她在救護車上，還發訊息給媽媽，告訴她自己的狀況，她被送往醫院後，做了各式各樣的檢查，但她一直沒到告訴醫師，其實她根本沒事，「如果那天我沒有去醫院，手術可能會更複雜，膽結石也可能影響到我的胰臟。」

此文曝光後，網友紛紛留言「太搞笑了」、「根本就是我會做的事」、「我會笑出來」、「我不可能繼續編說謊的謊言」、「我總是說一切都是有原因的，如果你沒有摔倒，你就不會知道你的膽囊裡有結石」、「朋友，絆倒和暈倒是一件幸事，也許你會發現你的膽囊不適」。

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