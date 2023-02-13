俄羅斯副外長：準備與烏克蘭「無條件談判」

▲俄羅斯外交部副部長維爾新尼（Sergey Vershinin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打迄今即將屆滿周年，俄羅斯外交部副部長維爾新尼（Sergey Vershinin）11日表示，俄方已準備好與烏克蘭進行無條件談判，「任何敵對行動最終都將以談判告終」。

維爾新尼接受俄羅斯媒體Zvezda電視台採訪時表示，俄羅斯已準備好與烏克蘭進行接觸，但談判不該設立任何先決條件，且需建立在現實情況之上，同時考量到俄方公開表達的目標。

維爾新尼也說，先前就曾舉行過談判，也就是俄羅斯提議2022年2月在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）進行談判，以及2022年3月在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）的談判，最終都因烏克蘭破局，「但很清楚，那些決定不是在基輔做出的，其他國家的政府也在做決定，包括華府、布魯塞爾」。

針對俄方提及的無條件談判，外媒Euro Weekly News認為，這並非俄羅斯首次宣稱準備談判，但此次措辭謹慎，指責烏克蘭與西方國家未能坐上談判桌。

此外，維爾新尼此番言論也意味著，只有在烏克蘭及世界其他國家，接受克里米亞、頓內茨克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民共和國（LPR）、札波羅熱（Zaporozhye）、赫爾松（Kherson）地區屬於俄羅斯，俄方才會進行談判。