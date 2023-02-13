　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍戰機8天擊落「4高空飛行物」　始末一文看懂

▲▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲美國國防部。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

北美上空近來連續發現不明飛行物體，除了中國間諜氣球之外，還有3個不明飛行物體也出現在美加上空。福斯新聞指出，美軍派出戰機，在8天內擊落上述4個飛行物。以下整理出這4次的軍事行動及因應措施。

02/04
中國間諜氣球約3輛巴士大小，1月28日首度出現在阿拉斯加州的阿留申群島（Aleutian Islands）北方，侵入美國領空，接著飛到加拿大上空又返回美國，在美國本土上空飄了數日。美國4日派出軍機，其中一架F-22猛禽戰機在大西洋上空發射飛彈將其擊落。

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現中國間諜氣球。（圖／路透）

美方認定，這顆氣球來自中國，曾飛越美國多個敏感軍事地點，包含美軍位於蒙大拿州的地下洲際彈道飛彈發射井所在地。美國國務卿布林肯為此取消訪中行程，引發美中關係緊張。

中方堅稱此為「民用性質」的無人飛艇，否認有監視行為並批評白宮政治炒作。美國國防官員12日稱，已針對此事件與北京進行溝通，但尚不清楚雙方討論的內容。

▼中國間諜氣球被擊落後，軍方在南卡海域進行打撈作業。（圖／路透）

▲▼中國「間諜氣球」被擊落後，軍方在南卡海域進行打撈作業。（圖／路透）

02/10
美國10日在阿拉斯加上空擊落另一個物體，此物體飛行高度約4萬英尺，但尚不清楚其來源，大約只有小型汽車大小，似乎無法操作方向，而是依靠風力，不清楚為國家或是私人、企業所擁有。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）指出，美軍派出F-22戰機，在阿拉斯加東北部靠近加拿大邊境冰凍水域上空擊落此物體。

▼美軍F-22戰機。（圖／達志影像／美聯社）

02/11
美軍F-22戰機在加拿大育空地區（Yukon）擊落一個高空物體，該處距離美國邊境約160公里。此物體為圓柱形，大約一個小汽車的大小，飛行高度約4萬英尺。

加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）表示，此物體對民用航空構成威脅。美加兩國飛機均出動追蹤，最終由美國F-22戰機發射飛彈擊落。加拿大總理杜魯道11日證實下令擊落，並與美國總統拜登進行交談，由加拿大軍隊回收並分析該物體殘骸。

02/12
美國F-16戰機12日下午在美加邊界附近的休倫湖上空擊落一個不明飛行物，雖評估不構成軍事威脅，但具飛行安全風險。此飛行物為八角形，上頭掛著幾條繩狀物，沒有明顯載荷，飛行高度為2萬英尺。

五角大廈分析推估，此物體曾飛近敏感美國軍事設施，具備潛在偵察能力，將打撈殘骸進行瞭解。

ET快訊
睽違10年！　梁朝偉低調來台
星雲火化前插曲！真身「涅槃塔」太高卡住　拆零件安然上車
周六又要補課！專家喊反對　示警5點「對孩子發展不好」
又是這家公司闖禍！撞死2警黑歷史一籮筐　今國道再奪命毀一家
開學日「校長不見了！」　涉不倫戀遭解職
沙鹿2信徒「捧超巨1物」敬獻白沙屯媽祖！　粉紅超跑停下了
LIVE／不捨！搜救犬土耳其救災殉職　穿這牌外套竟遭搶衣華府
老公、女兒目睹慘死瞬間！國道追撞「妻趴地亡」　夫癱軟跪屍旁
林襄本人有多正？　日本怪物球星站旁邊「突冒1尷尬反應」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

耳朵感染治不好！竟是「電池卡食道」釀病　醫1原因讚奇蹟

牆上發現一片血　警發現失蹤幼稚園女老師「陳屍在淺墳中」

土耳其未記1999年教訓！地震稅收了沒用　專家批：房子早等著倒塌

路面「震成碎餅乾」！土耳其公路崩壞解體　30秒空拍曝驚人慘況

美軍戰機8天擊落「4高空飛行物」　始末一文看懂

世衛876萬緊急物資被卡！送不進敘利亞災區　嘆：地方勢力不放行

14歲少女失蹤1年離奇沒死　被藏民宅櫥櫃中「懷有5個月身孕」

規模7.8強震劇烈晃　2護士捨命衝進病房「肉身護嬰兒」畫面曝光

赴土耳其救災！墨國搜救犬Proteo在任務中過世　「最後身影」曝光

俄羅斯副外長：準備與烏克蘭「無條件談判」

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

女遭水泥柱重壓僅露一腳　台灣隊奮戰19小時救出！

耳朵感染治不好！竟是「電池卡食道」釀病　醫1原因讚奇蹟

牆上發現一片血　警發現失蹤幼稚園女老師「陳屍在淺墳中」

土耳其未記1999年教訓！地震稅收了沒用　專家批：房子早等著倒塌

路面「震成碎餅乾」！土耳其公路崩壞解體　30秒空拍曝驚人慘況

美軍戰機8天擊落「4高空飛行物」　始末一文看懂

世衛876萬緊急物資被卡！送不進敘利亞災區　嘆：地方勢力不放行

14歲少女失蹤1年離奇沒死　被藏民宅櫥櫃中「懷有5個月身孕」

規模7.8強震劇烈晃　2護士捨命衝進病房「肉身護嬰兒」畫面曝光

赴土耳其救災！墨國搜救犬Proteo在任務中過世　「最後身影」曝光

俄羅斯副外長：準備與烏克蘭「無條件談判」

提早過情人節！蔣萬安戴鴨舌帽逛台灣燈會　石舫亘視角拍影片超甜蜜

八方雲集今調漲「新價目表」曝光！他見最貴一顆10元：有點小

黃云歆收編母貓連帶「驚喜包」！　百人連線生產過程噴淚：還好遇到妳

王瞳披婚紗「深V露香肩」！　甜靠黃文星露幸福笑

外交部：長榮專機直送20噸物資　將接回台灣搜救隊

吳景欽／首宗國民法官審理應面對的問題

賽車界昆凌驚傳失控撞山壁「下課了」！車頭變形全爛　駭人現場照曝光

元月營收意外差　矽力引爆失望賣壓跌25元、陷600保衛戰

張國煒甩「敗家子」形象！　星宇航開始賺錢、營收創新高

搶限量68隻「泡泡瑪特」公仔！動線亂引民怨　櫃位像被砸場

國際熱門新聞

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

赴土耳其救災！墨國搜救犬Proteo當地殉職

熱血教授難過被趕　台灣搜救隊反安慰

情侶嘿咻過激　她陰道撕裂腸外露

16歲男被埋119小時　奇蹟獲救

本月第4架！美軍在加拿大擊落「不明飛行物」

物資收到了　土耳其辦事處謝謝台灣

土國強震前曾現凶兆？超巨怪物籠罩上空1hr

女路邊休息　世界第二毒蛇突然鑽進雙腿

女嬰半身遭埋獲救！躺姐姐腿上「爆哭」

日地鐵司機肚子痛忘停車！網送暖：別怪他

少年惡搞壽司郎恐不用負責？他點出沉重代價

16歲男被埋119小時　最新狀況曝光

即／世紀強震　土敘死亡人數破3.3萬

更多熱門

相關新聞

14歲少女失蹤1年　被藏櫥櫃中「懷孕5個月」

14歲少女失蹤1年　被藏櫥櫃中「懷孕5個月」

美國一名14歲少女在一年多前被寄養家庭通報失蹤，近來卻被人發現，失蹤一年的她其實還活著，人卻被藏在密西根州一戶民宅的櫥櫃中，並且已經懷孕5個多月，飽受驚嚇的她目前已經回到家人身邊。

美軍偵測到「空中飛行物」變多　可能原因曝

美軍偵測到「空中飛行物」變多　可能原因曝

美F-16戰機擊落「八角形不明物」新細節曝光

美F-16戰機擊落「八角形不明物」新細節曝光

杜魯道：搜尋育空擊落不明飛行物 將分析殘骸

杜魯道：搜尋育空擊落不明飛行物 將分析殘骸

山東海域出現不明飛行物　陸官方：準備擊落

山東海域出現不明飛行物　陸官方：準備擊落

關鍵字：

間諜氣球不明飛行物美軍F-22戰機飛彈F-16軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

狂吞維他命C！她洗腎「確診末期了」

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

赴土耳其救災！墨國搜救犬Proteo當地殉職

好市多烤箱買完才特價！1招領回差額

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

老公睡覺都要她幫「暖蛋」！布丁姐姐崩潰

白沙屯媽祖「大路口停超久」原因曝

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面