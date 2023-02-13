美軍戰機8天擊落「4高空飛行物」　始末一文看懂

▲美國國防部。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

北美上空近來連續發現不明飛行物體，除了中國間諜氣球之外，還有3個不明飛行物體也出現在美加上空。福斯新聞指出，美軍派出戰機，在8天內擊落上述4個飛行物。以下整理出這4次的軍事行動及因應措施。

02/04

中國間諜氣球約3輛巴士大小，1月28日首度出現在阿拉斯加州的阿留申群島（Aleutian Islands）北方，侵入美國領空，接著飛到加拿大上空又返回美國，在美國本土上空飄了數日。美國4日派出軍機，其中一架F-22猛禽戰機在大西洋上空發射飛彈將其擊落。

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現中國間諜氣球。（圖／路透）

美方認定，這顆氣球來自中國，曾飛越美國多個敏感軍事地點，包含美軍位於蒙大拿州的地下洲際彈道飛彈發射井所在地。美國國務卿布林肯為此取消訪中行程，引發美中關係緊張。

中方堅稱此為「民用性質」的無人飛艇，否認有監視行為並批評白宮政治炒作。美國國防官員12日稱，已針對此事件與北京進行溝通，但尚不清楚雙方討論的內容。

▼中國間諜氣球被擊落後，軍方在南卡海域進行打撈作業。（圖／路透）

02/10

美國10日在阿拉斯加上空擊落另一個物體，此物體飛行高度約4萬英尺，但尚不清楚其來源，大約只有小型汽車大小，似乎無法操作方向，而是依靠風力，不清楚為國家或是私人、企業所擁有。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）指出，美軍派出F-22戰機，在阿拉斯加東北部靠近加拿大邊境冰凍水域上空擊落此物體。

▼美軍F-22戰機。（圖／達志影像／美聯社）

02/11

美軍F-22戰機在加拿大育空地區（Yukon）擊落一個高空物體，該處距離美國邊境約160公里。此物體為圓柱形，大約一個小汽車的大小，飛行高度約4萬英尺。

加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）表示，此物體對民用航空構成威脅。美加兩國飛機均出動追蹤，最終由美國F-22戰機發射飛彈擊落。加拿大總理杜魯道11日證實下令擊落，並與美國總統拜登進行交談，由加拿大軍隊回收並分析該物體殘骸。

02/12

美國F-16戰機12日下午在美加邊界附近的休倫湖上空擊落一個不明飛行物，雖評估不構成軍事威脅，但具飛行安全風險。此飛行物為八角形，上頭掛著幾條繩狀物，沒有明顯載荷，飛行高度為2萬英尺。

五角大廈分析推估，此物體曾飛近敏感美國軍事設施，具備潛在偵察能力，將打撈殘骸進行瞭解。