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美警察「三度電擊」非裔男被捕1hr死亡！　趴地哀求：我有心臟問題

記者張寧倢／綜合外電報導

美國北卡羅來納州32歲非裔男子威廉斯（Darryl Tyree Williams）1月17日因涉嫌持有毒品遭警方盤查，威廉斯多次詢問搜查原因。警察認為他不聽從指示而將他壓制，逮捕過程中至少三度以電擊槍電擊威廉斯。被按在地上的威廉斯一度懇求稱自己有心臟問題，最後失去意識送醫，約1小時後死亡。

▲▼美國北卡羅來納州32歲黑人男子威廉斯（Darryl Tyree Williams）因涉毒被捕，警方3度朝他發射電擊槍，他隨後昏迷死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國32歲男子因涉毒被捕，遭警方3度發射電擊槍，隨後昏迷死亡。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、華盛頓郵報等美媒報導，北卡州首府羅里（Raleigh）警方10日公布威廉斯死亡當天多名現場員警的隨身錄影器畫面，其中可見警察逮捕過程中先是二度對未持武器的威廉斯使用電擊槍，而威廉斯被壓制在地時曾向警方哀求道，「我有心臟問題，求求你！拜託！」但警察仍第三度使用電擊槍，威廉斯痛苦大叫，扭動身軀，最終被上銬。

影片顯示，經過約1分鐘後，威廉斯似乎失去知覺。據紀錄，警方在凌晨2點02分呼叫緊急救護服務，影片中可聽見一名警察問「他還好嗎？」，另一名警察說「他有呼吸嗎？我感覺不到脈搏」，還有一名警察說「他還有呼吸，他很好。」警察隨後從他身上取下發射出的電擊槍前端電極鈎，並開始為他實施CPR，凌晨2點06分再次打電話要救護人員盡速趕來。

▲▼美國北卡羅來納州32歲黑人男子威廉斯（Darryl Tyree Williams）因涉毒被捕，警方3度朝他發射電擊槍，他隨後昏迷死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅里市警方緊急對昏迷的威廉斯實施心肺復甦術。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，威廉斯被送往醫院，並於凌晨3點01分被宣布死亡。現場執勤影片曝光後遭死者家屬與運動人士批評，警方因種族歧視與暴力使用武力而造成死亡，而且懷疑影片經過剪輯，聲稱緊急救護服務抵達之前，被上銬的威廉斯大約躺在地上長達20分鐘。不過，警方則表示，在公開發布影片之前，威廉斯的家屬就已查看了這段錄影畫面。

報導指出，目前一共有6名警察被迫行政休假，北卡州調查局正在對此案進行獨立刑事調查，未來將向韋克郡地方檢察官提交調查結果。

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