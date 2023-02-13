規模7.8強震劇烈晃　2護士捨命衝進病房「肉身護嬰兒」畫面曝光

▲地震發生時，醫護人員優先選擇救人。（圖／翻攝自Twitter／Fatma Şahin）

記者李振慧／綜合報導

土耳其與敘利亞發生規模7.8強震，目前已造成超過3萬多人死亡，網路上近來出現一段影片，當地震發生時，醫護人員第一時間沒有逃跑，而是衝進病房中緊緊護住嬰兒保溫箱，在慌亂中搶救剛出生的嬰兒性命。

影片中可看到，地震發生時，原本沒有醫護人員的初生兒病房開始劇烈搖晃，沒多久便有2名護士衝進來，他們當下沒有選擇逃跑，而是緊緊護住保溫箱，以免裡面的嬰兒不小心掉落出來。

Sağlıkçılarımız şahane insanlar#GaziantepBüyükşehir İnayet Topçuoğlu Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, 7.7'lik #deprem esnasında minik bebekleri korumak için Hemşire Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan tarafından gösterilen gayreti anlatacak kelime var mı?



pic.twitter.com/iAtItDlOwb — Fatma Şahin (@FatmaSahin) February 11, 2023

影片後來被當地政客沙欣(Fatma Şahin)分享在推特後立即引發關注，當地媒體報導，事件發生在土耳其南部加濟安泰普市(Gaziantep)一間醫院，2名護士是尼扎姆(Devlet Nizam)和卡利斯坎(Gazwl Caliskan)，他們英勇的行為讓他們在網路上獲得大量網友稱讚。

目前土耳其與敘利亞地震死亡人數已攀升至3.3萬多人，土耳其死亡人數約為29,605人，敘利亞則有3,574 人死亡，雖然土耳其受災嚴重，但其實資源匱乏的敘利亞更需要援助。聯合國緊急救援人員表示，由於仍有大量受害者埋在瓦礫下，最終的罹難者數字有可能會比現在所公布的再多出一倍。