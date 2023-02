17歲啦啦隊少女爬山「摔落9m懸崖」　吊繩救出已明顯死亡

▲17歲的高中生麥金妮(Zoe McKinney)摔落山崖死亡。(圖/翻攝自IG)



記者張方瑀/綜合報導

美國猶他州一名17歲少女日前跟友人到一處郊山遊玩時,不慎從30英尺高的懸崖摔落,救援人員利用繩索將她從谷底吊起時,人已明顯死亡。據了解該名少女是學校啦啦隊成員,她發生意外當晚,正準備接受學校頒獎。

根據《鏡報》報導,猶他州摩押市(Moab)警察局表示,當地年僅17歲的高中生麥金妮(Zoe McKinney)10日下午跟一群朋友一起到凱恩河峽谷(Kane Creek Canyon)附近的一條山郊小徑遊玩,結果她在沒有帶任何專業裝備的情況下,從30英尺(約9公尺)高的地方摔落,而下方就是極深的懸崖地帶。

麥金妮的朋友立刻撥打119求救,當救援人員抵達並用繩索將她吊起時,她已因傷勢過重明顯死亡。摩押警察局助理警察局長貝爾(Lex Bell)表示,麥金妮是格蘭縣高中的啦啦隊成員,意外發生當晚她正準備接受學校頒獎。

麥金妮的18歲男友吉斯特(Lloyd Gist)悲痛表示,兩人從2022年開始交往,熱愛幫助別人的她,畢業後想成為一名護理人員,「她是笑容最燦爛、最可愛也最有愛心的人。」

17-year-old girl falls to her death hiking Moab Rim Trail in Utah https://t.co/vJE8jt9w8X pic.twitter.com/2XqI0BgLZZ