17歲啦啦隊少女爬山「摔落9m懸崖」　吊繩救出已明顯死亡

▲17歲的高中生麥金妮（Zoe McKinney）摔落山崖死亡。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

美國猶他州一名17歲少女日前跟友人到一處郊山遊玩時，不慎從30英尺高的懸崖摔落，救援人員利用繩索將她從谷底吊起時，人已明顯死亡。據了解該名少女是學校啦啦隊成員，她發生意外當晚，正準備接受學校頒獎。

根據《鏡報》報導，猶他州摩押市（Moab）警察局表示，當地年僅17歲的高中生麥金妮（Zoe McKinney）10日下午跟一群朋友一起到凱恩河峽谷（Kane Creek Canyon）附近的一條山郊小徑遊玩，結果她在沒有帶任何專業裝備的情況下，從30英尺（約9公尺）高的地方摔落，而下方就是極深的懸崖地帶。

麥金妮的朋友立刻撥打119求救，當救援人員抵達並用繩索將她吊起時，她已因傷勢過重明顯死亡。摩押警察局助理警察局長貝爾（Lex Bell）表示，麥金妮是格蘭縣高中的啦啦隊成員，意外發生當晚她正準備接受學校頒獎。

麥金妮的18歲男友吉斯特（Lloyd Gist）悲痛表示，兩人從2022年開始交往，熱愛幫助別人的她，畢業後想成為一名護理人員，「她是笑容最燦爛、最可愛也最有愛心的人。」