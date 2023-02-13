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世衛876萬緊急物資被卡！送不進敘利亞災區　嘆：地方勢力不放行

▲▼敘利亞白頭盔組織投入救災。（圖／路透）

▲敘利亞民防組織白頭盔投入救災。（圖／路透，下同）

記者王佩翊／編譯

土耳其、敘利亞6日清晨發生規模7.8強震，為兩國帶來慘重災情，全球各國也在第一時間出動救難隊前往災區搶救，並募集物資，希望能替災民提供支援。然而事發至今已經1個星期，長期受到反抗軍控制的敘利亞西北部卻還是等不到物資。世界衛生組織籌募了價值約876萬元的醫療物資，但如今卻還卡在半路上，根本無法挺進災區。

根據最新統計，土耳其已有2萬9605人死亡、敘利亞4574人死亡，兩國合計共3萬4179人喪命。然而敘利亞長期因內戰分崩離析，導致強震過後，救援人力與緊急物資無法前往第一線，嚴重影響救災進度。世界衛生組織在地震後籌募了價值29萬美元（約新台幣876萬元）、可用於緊急治療與手術的醫療物資，並在11日送出。

▲▼敘利亞阿夫林一處城鎮受到強震影響，遍地是建築物廢墟，其中一間樓房的房間裡還貼有「I LOVE YOU」的氣球,土耳其強震,土耳其地震。（圖／路透）

▲▼敘利亞白頭盔組織投入救災。（圖／路透）

載著這批物資的飛機早在當天就已經抵達阿勒坡省，但卻遲遲無法送到第一線災區現場。對此，世衛東地中海區域緊急事務主任布瑞南（Rick Brennan）表示，物資雖已獲得大馬士革的敘利亞政府放行，但是還需要等待各地方勢力批准，才能繼續前行，目前仍在與其協調。

敘利亞西北部為重災區，除了本就資源匱乏外，因為政治勢力導致物資與救援人力無法挺進，嚴重影響救援進度，也讓當地人焦急不已。聯合國緊急救援人員表示，由於仍有大量受害者埋在瓦礫下，最終的罹難者數字有可能會比現在所公布的再多出一倍。

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