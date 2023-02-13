耳朵感染治不好！竟是「電池卡食道」釀病　醫1原因讚奇蹟

▲耳朵反覆感染的男童被發現食道裡有顆鈕扣電池。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

卡在食道裡的電池，竟會害耳朵被感染。美國亞利桑那州一名5歲男童，因耳朵遭感染長達1個多月，且經治療都無效果，又出現吞嚥困難，而被安排進一步檢查，但出乎家長與醫療團隊預料的是，男童病因居然是食道裡的「鈕扣電池」。

據《鏡報》報導，5歲男童路克（Luke McMillan）起初因活動力降低、經常揉耳朵以及耳部容易感染，被父母帶去就醫並接受抗生素治療，儘管醫師保證一定會康復，且用「吞嚥困難是副作用」回應路克家人對孩子進食不易的擔憂，路克的情況卻越來越嚴重，甚至無法吞下流質食物。

眼見兒子病況沒有好轉，母親便將路克轉送兒科治療，沒想到X光片一出來，就連醫師也對路克食道裡電池形狀的異物驚訝不已，「他們說電池只要在食道裡2小時就會腐蝕，所以不可能是電池」，然而，預期要4小時的緊急手術，只花1小時就確認異物是「包著絕緣膠帶的鈕扣電池」，再次出乎醫療團隊和路克家人的預料。

醫師認為，外層的絕緣膠帶阻止了電池腐蝕，進而挽救了路克的性命，但食道還是出現組織損傷。路克的母親則呼籲其他家長注意電池問題，並丟棄了家中所有的鈕扣電池，避免兒子再誤食，而好消息是，路克現在終於能吃香蕉了。

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